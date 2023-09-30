CBC: Украинский ветеран СС Хунка и его семья скрываются из-за скандала в парламенте Канады

Служивший в дивизии СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунка и его семья скрываются после приема в парламенте Канады. Об этом 30 сентября сообщает телеканал CBC, который смог пообщаться с другом семьи Барб Бонанфан.



Собеседница канала рассказала, что они боятся «показать лица». Также она отметила, что сама не знала о прошлом Хунки. По ее словам, старик думал, что ему просто устроят встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что это будет прием в парламенте, уверяет Бонанфан, Хунка был не в курсе.

