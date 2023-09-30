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    CBC: Украинский ветеран СС Хунка и его семья скрываются из-за скандала в парламенте Канады

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    4 комментария

    Служивший в дивизии СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунка и его семья скрываются после приема в парламенте Канады. Об этом 30 сентября сообщает телеканал CBC, который смог пообщаться с другом семьи Барб Бонанфан.

    Собеседница канала рассказала, что они боятся «показать лица». Также она отметила, что сама не знала о прошлом Хунки. По ее словам, старик думал, что ему просто устроят встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что это будет прием в парламенте, уверяет Бонанфан, Хунка был не в курсе.

    Ранее в телефонном разговоре с журналистами Хунка сказал, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но столкнулся «с такой ненавистью, которую невозможно представить», поэтому планирует «уехать к своим друзьям в Южную Америку».

    Во время визита президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Канаду его пригласили в парламент страны. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

    В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.

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    Комментарии 4

    Гость30 Сен 2023 в 10:29
    Как бы его Моссад не нашёл
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 10:28
    Просветите,вроде в войсках сс,могли служить только истинные арийцы?!?
    +0−0
    Tjrn130 Сен 2023 в 10:22
    Планирует уехать к своим товарищам в Аргентину.
    +0−0
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