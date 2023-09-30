Новые законы с 1 октября 2023 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

В осенний призыв в армию отправятся 130 тысяч человек Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Главное событие октября — старт осеннего призыва. Власти уже пообещали, что он пройдет по новым правилам, за исключением одного — штрафы за неявку по повестке вырастут в разы. Кроме того, штрафовать будут и компании, если их сотрудники не явились в военкомат. Бюджетникам повысят зарплату, банки начнут работать на отечественном ПО, а иностранцев будут лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию армии. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.



Стартует осенний призыв В регионах страны начался осенний призыв. Согласно указу президента, на службу отправятся 130 тысяч человек. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября. В Минобороны отметили, что все призывники будут проходить военную службу на территории России. — В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву направляться не будут, — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, с 17 октября откроется прямая телефонная линия по вопросам призыва. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.



Штрафы за неявку в военкомат по повестке вырастут Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что осенний призыв в этом году пройдет по прежним правилам. Основным документом для явки будут считаться бумажные повестки, электронные же будут работать как дополнительные. Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей (сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей).

— Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины, — отметил Картаполов.



Он также добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года:

— Молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас.

Компании ответят за неявку сотрудников в военкомат У работодателей появилась новая обязанность — обеспечить оповещение и явку сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.

Если работодатель не сообщил сотруднику о пришедшей повестке, не оказал содействия явке в военкомат или даже препятствовал этому, могут оштрафовать либо саму компанию на 400–500 тысяч рублей, либо его самого на 60–80 тысяч рублей.

Ранее за нарушение воинского учета штраф грозил только работодателю — от 1 до 3 тысяч рублей. Зарплаты бюджетникам увеличат 1 октября в России пройдет масштабная индексация зарплат. В силу вступят сразу два документа: постановление Правительства о повышении окладов силовикам, а также указ Владимира Путина об индексации зарплат госслужащих. Силовики получат прибавку в 10,5% — оклады повысят согласно соответствующему постановлению Правительства. В документе указано, что зарплаты поднимут: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

проходящим военную службу по контракту;

сотрудникам Росгвардии;

сотрудникам полиции;

сотрудникам органов внутренних дел (ОВД);

сотрудникам уголовно-исполнительной системы (ФСИН);

сотрудникам принудительного исполнения (ФССП);

сотрудникам федеральной противопожарной службы;

сотрудникам таможни;

начальникам органов федеральной фельдъегерской связи.

Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

В том числе по указу Владимира Путина отдельные категории госслужащих получат прибавку к зарплате в 5,5%. Оклад поднимут лицам, «замещающим государственные должности Российской Федерации». Также повышение коснется:



президента РФ;

премьер-министра;

зампреда Совбеза;

заместителей глав правительства;

министров;

руководства и членов ЦИК;

уполномоченного по правам человека. Мы подробно рассказывали о том, кому ещё проиндексируют зарплату с 1 октября.



Банки перейдут на отечественное ПО С 1 октября все банки страны при обработке внутренних переводов перейдут на отечественное ПО и иные сервисы. SWIFT можно будет использовать только для международных операций.

Изменятся и минимальные требования к страховым полисам банковских карт. Начнет действовать минимальный размер страховой выплаты по банковским картам. При наступлении страхового случая клиент банка получит компенсацию в размере не менее 100 тысяч рублей. Такое требование установил Банк России. Сейчас страхование карт распространяется только на хищения, которые банки и так должны компенсировать клиенту. Согласно указанию ЦБ, страховой полис не должен включать риски, когда по закону (независимо от наличия полиса) банки обязаны возвратить похищенные деньги: если клиент уведомил банк об утрате карты, после чего с его счета были списаны средства;

если банк не уведомил клиента о списании денег, которое оказалось несанкционированным.

Под действие страхования также попадают такие риски, как утрата и повреждение карты. Согласно указанию ЦБ, страховые полисы также должны включать кражи денег мошенниками — те, на которые не распространяется закон «О национальной платежной системе». Страховка от кражи средств мошенниками будет действовать при соблюдении следующих условий:

клиент не нарушал правила безопасного использования карты;

доказана вина банка в необеспечении безопасности счетов и переводов;

банк допустил техническую ошибку;

доказана незаконность операции. Если клиент скомпрометировал свою карту (передавал ее или называл конфиденциальные данные третьим лицам), в компенсации откажут, даже если есть страховой полис.

При наступлении страхового случая нужно сообщить об этом в банк в течение 24 часов (при необходимости заблокировать карту), а также страховщику (обычно на это дается срок до трех дней, уточняйте эту информацию в договоре). Нужно направить в страховую компанию заявление и документы, подтверждающие несанкционированную операцию. Компания возместит средства в течение 30 дней.

«Госуслуги» меняют правила безопасности На портале госуслуг становится обязательной двухфакторная аутентификация — при входе в аккаунт нужно будет не только вводить логин и пароль, но и указать код из СМС. Он будет приходить на привязанный к аккаунту номер после ввода пароля.

До 1 октября настроить СМС-оповещения для подтверждения входа можно было в личном кабинете, сейчас же они начнут приходить автоматически, если пользователь так и не настроил двухфакторную аутентификацию.

Дезертиров и экстремистов лишат гражданства С 26 октября в силу вступает новый закон «О гражданстве РФ». С этого момента иностранцам для получения российского паспорта придется подтверждать знание истории России и российского законодательства (помимо требования о постоянном проживании на территории страны в течение 5 лет со дня выдачи ВНЖ, знания русского языка и предоставления необходимых документов).

В то же время для некоторых претендентов порядок получения гражданства, напротив, упростят. Это касается: граждан бывшего СССР и их детей;

тех, у кого в России живут близкие родственники с российским гражданством;

участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

тех, чьи родители, дети, бабушки, дедушки или внуки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах госграницы России. Из списка тех, кто может получить российское гражданство по упрощенное схеме, убрали тех, кто мог претендовать на него после получения разрешения на временное проживание по браку. Чтобы было меньше фиктивных браков, упрощенно получить гражданство РФ можно, только если в браке есть общий ребенок. До принятия нового закона иностранцы получали гражданство упрощенно, если супруг был гражданином РФ, а с момента заключения брака прошло не меньше трех лет.



С октября сократятся сроки рассмотрения заявлений. Если решение о предоставлении гражданства принимают органы внутренних дел, заявление рассмотрят за три месяца, если дипломатические представительства или консульские учреждения — полгода, если президент — год.

Появятся и новые причины для лишения гражданства — теперь его можно будет потерять за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, установлен десятилетний срок, после которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ из-за нарушений, допущенных в процессе приема в гражданство.