«Опозорили маму на всю страну». «Миссис Вселенная» прокомментировала задержание дочери

Обладательница титула «Миссис
Судя по отключенному фильтру и влажным глазам, Светлане 29 сентября было уже не до веселья. Женщина, кажется, наконец поняла, что дело приняло серьезный оборот. «Думала ли я когда-нибудь, что буду возить своим детям в тюрьму передачки?» — рассуждала петербурженка на камеру смартфона. «Опозорили маму на всю страну», — со вздохом отметила она.
«Мне, конечно, стыдно за всё то, что они натворили, так что я уже хочу извиниться перед "Леруа", их сотрудниками, охранниками. Хотя, конечно, Лиза должна извиняться. И я очень надеюсь, что судья… Я не знаю просто, что делают в таких случаях. И что их ждет? Потому что из-за прессы дело приняло резонанс огромный», — заключила Светлана.
По словам женщины, ночь в полиции провел ее муж. Он пока не рассказывает жене о том, что грозит ее дочери и зятю. О подробностях дела Светлана узнает из тех самых СМИ, которые ругала последние несколько дней.
Накануне «Фонтанка» рассказывала о содержании объяснительной, которую писал сожитель Елизаветы, дочери Светланы.