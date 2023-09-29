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    «Опозорили маму на всю страну». «Миссис Вселенная» прокомментировала задержание дочери

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    24 комментария

    Обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная — 2020» 42-летняя Светлана высказалась по поводу процессуального задержания ее 24-летней дочери. Девушку и ее сожителя, напомним, подозревают в грабеже, совершенном на территории строительного гипермаркета.

    Судя по отключенному фильтру и влажным глазам, Светлане 29 сентября было уже не до веселья. Женщина, кажется, наконец поняла, что дело приняло серьезный оборот. «Думала ли я когда-нибудь, что буду возить своим детям в тюрьму передачки?» — рассуждала петербурженка на камеру смартфона. «Опозорили маму на всю страну», — со вздохом отметила она.

    «Мне, конечно, стыдно за всё то, что они натворили, так что я уже хочу извиниться перед "Леруа", их сотрудниками, охранниками. Хотя, конечно, Лиза должна извиняться. И я очень надеюсь, что судья… Я не знаю просто, что делают в таких случаях. И что их ждет? Потому что из-за прессы дело приняло резонанс огромный», — заключила Светлана.

    По словам женщины, ночь в полиции провел ее муж. Он пока не рассказывает жене о том, что грозит ее дочери и зятю. О подробностях дела Светлана узнает из тех самых СМИ, которые ругала последние несколько дней.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала о содержании объяснительной, которую писал сожитель Елизаветы, дочери Светланы. 28-летний Андрей рассказал, что не подозревал о планах своей девушки и был вне себя, когда понял, что та стащила сварочный аппарат из магазина на Парашютной улице. А от охранников он уезжал, потому что испугался.

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    Леруа МерленМиссис ВселеннаяГрабеж
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    Комментарии 24

    Гость29 Сен 2023 в 23:37
    А зачем стащила, а тем более сварочный аппарат?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 23:32
    Очень много шума... Писал уже - внесет в кассу пятикратную стоимость, и дело будет закрыто по примирению сторон. Обычная практика гиперов. Гиперу не надо, чтобы они получили судимость, ему деньги надо. Проходили уже не раз.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 23:31
    Ботокс и силикон до добра не доведут...
    +0−0
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