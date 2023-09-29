«Опозорили маму на всю страну». «Миссис Вселенная» прокомментировала задержание дочери

Обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная — 2020 » 42-летняя Светлана высказалась по поводу процессуального задержания ее 24-летней дочери. Девушку и ее сожителя, напомним, подозревают в грабеже, совершенном на территории строительного гипермаркета.



Судя по отключенному фильтру и влажным глазам, Светлане 29 сентября было уже не до веселья. Женщина, кажется, наконец поняла, что дело приняло серьезный оборот. «Думала ли я когда-нибудь, что буду возить своим детям в тюрьму передачки?» — рассуждала петербурженка на камеру смартфона. «Опозорили маму на всю страну», — со вздохом отметила она.