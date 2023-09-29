Дочь «Миссис Вселенной» задержали за грабёж из «Леруа Мерлен». Ночевать в изоляторе пришлось не только ей

В изоляторе временного содержания оказалась дочь петербургской модели, признавшаяся в хищении из строительного гипермаркета. Приглянувшийся ей сварочный аппарат изъят. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.



24-летнюю петербурженку процессуально задержали накануне вечером на Ильюшина, 18. Там расположено УМВД по Приморскому району. Участь девушки разделил и её молодой человек. Обоих отправили ночевать в изолятор временного содержания как подозреваемых в грабеже, совершённом группой лиц.

