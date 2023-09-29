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    Дочь «Миссис Вселенной» задержали за грабёж из «Леруа Мерлен». Ночевать в изоляторе пришлось не только ей

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    36 комментариев

    В изоляторе временного содержания оказалась дочь петербургской модели, признавшаяся в хищении из строительного гипермаркета. Приглянувшийся ей сварочный аппарат изъят. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.

    24-летнюю петербурженку процессуально задержали накануне вечером на Ильюшина, 18. Там расположено УМВД по Приморскому району. Участь девушки разделил и её молодой человек. Обоих отправили ночевать в изолятор временного содержания как подозреваемых в грабеже, совершённом группой лиц.

    28-летний мужчина в своём объяснении настаивал, что возлюбленная решилась стащить товар из «Леруа Мерлен» на Парашютной без его ведома. Пара разминулась у касс и покупки, с его слов, оплачивала раздельно.

    Молодых людей пытались остановить всеми силами, но тщетно. Вместе со сварочным аппаратом, на покупке которого сэкономили 10 тысяч рублей, они уехали на Range Rover, зарегистрированном на обладательницу титула «Миссис Россия-Вселенная 2020».

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    Леруа МерленГрабеж
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    Комментарии 36

    Гость29 Сен 2023 в 11:22
    Черт с ней, с моралью. Меня поражает их уровень самооценки: если уж люди воруют, то должны хотя бы делать это по статусу. Нести такие риски из-за жалких 12 тыр - это уровень бомжа или нищего.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:18
    А машина часом не бывшая Лазарева с Кузнецовым? Похожа очень.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:12
    Что скажут любители ставок об этом происшествии, какой выберут цвет? 🤔 Смелее, горлопаны! 🥱
    +0−0
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