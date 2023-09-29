Дочь «Миссис Вселенной» задержали за грабёж из «Леруа Мерлен». Ночевать в изоляторе пришлось не только ей

В изоляторе временного содержания оказалась дочь петербургской модели, признавшаяся в хищении из строительного гипермаркета. Приглянувшийся ей сварочный аппарат изъят. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.
24-летнюю петербурженку процессуально задержали накануне вечером на Ильюшина, 18. Там расположено УМВД по Приморскому району. Участь девушки разделил и её молодой человек. Обоих отправили ночевать в изолятор временного содержания как подозреваемых в грабеже, совершённом группой лиц.
28-летний мужчина в своём объяснении настаивал, что возлюбленная решилась стащить товар из «Леруа Мерлен» на Парашютной без его ведома. Пара разминулась у касс и покупки, с его слов, оплачивала раздельно.
Молодых людей пытались остановить всеми силами, но тщетно. Вместе со сварочным аппаратом, на покупке которого сэкономили 10 тысяч рублей, они уехали на Range Rover, зарегистрированном на обладательницу титула «Миссис Россия-Вселенная 2020».