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    Биржевую площадь и соседние улицы перекроют для киносъемок

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    2 комментария

    Съемки кино и сериала два дня будут перекрывать улицы в Василеостровском районе Петербурга. В том числе водителей потеснят на Биржевой площади и в Биржевом проезде.

    Для съемок художественного фильма «Алекс Лютый 3. Дело Сирот» 30 сентября с 6:00 до 23:59 будут перекрывать движение транспорта на Биржевой площади у Ростральной колонны, на Тифлисской улице, в Тифлисском переулке и на нечетной стороне Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы. В этот же период, но не более чем на 15 минут в течение часа, будут закрывать Биржевой проезд от дома 6 до Менделеевской линии. Помимо этого, с 0:00 до 23:59 на всех указанных участках будет запрещена парковка.

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    Съемки фильма «Онегин» ограничат движение на Васильевском острове 2 октября. С полуночи до 23:00 запретят остановку транспорта на Кожевенной линии от Косой линии до дома 33 и на Косой линии от Кожевенной линии до дома 15БД. А с 6:00 до 23:00 на Кожевенной линии сузят проезжую часть вдоль дома 27.

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспортаКиносъемки
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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 13:54
    Скучные режиссеры, скучные фильмы, скучные их мысли. Всем занимаются скучные люди.
    +1−0
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