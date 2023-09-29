Биржевую площадь и соседние улицы перекроют для киносъемок

Съемки кино и сериала два дня будут перекрывать улицы в Василеостровском районе Петербурга. В том числе водителей потеснят на Биржевой площади и в Биржевом проезде.
Для съемок художественного фильма «Алекс Лютый 3. Дело Сирот» 30 сентября с 6:00 до 23:59 будут перекрывать движение транспорта на Биржевой площади у Ростральной колонны, на Тифлисской улице, в Тифлисском переулке и на нечетной стороне Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы. В этот же период, но не более чем на 15 минут в течение часа, будут закрывать Биржевой проезд от дома 6 до Менделеевской линии. Помимо этого, с 0:00 до 23:59 на всех указанных участках будет запрещена парковка.
Съемки фильма «Онегин» ограничат движение на Васильевском острове 2 октября. С полуночи до 23:00 запретят остановку транспорта на Кожевенной линии от Косой линии до дома 33 и на Косой линии от Кожевенной линии до дома 15БД. А с 6:00 до 23:00 на Кожевенной линии сузят проезжую часть вдоль дома 27.