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    Набиуллина заявила, что дальнейшее повышение ключевой ставки зависит от ситуации в экономике

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    10 комментариев

    Возможность дальнейшего повышения ключевой ставки зависит от ситуации в экономике. Прогноз предполагает как ее рост, так и ее сохранение. Об этом 29 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума.

    По ее словам, ЦБ будет смотреть, какой эффект уже принятое решение по ставке оказывает на инфляцию, поскольку сейчас в ситуации «много неопределенности», пишет РИА Новости. Она допустила и сохранение, и дальнейшее повышение уровня ставки.

    Накануне Эльвира Набиуллина заявила, что при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5–8,5% рубль был бы более слабым, чем сейчас.

    Совет директоров Банка России на внеочередном совещании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. 15 сентября она была увеличена до 13 процентов годовых. При этом глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин говорили на Восточном экономическом форуме, что не ждут повышения. Греф также выразил мнение, что ставка задержится на 12% ненадолго и через 3–6 месяцев ЦБ может перейти к ее снижению.

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    Комментарии 10

    Гость29 Сен 2023 в 13:10
    Говорит про экономику которой нет. Ищут пути обхода для закупки у них всего, даже в Северной Кореи что-то выпрашивают.
    +0−0
    Lynnot7829 Сен 2023 в 13:01
    Вопрос плавно становится шкурно-политическим...
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:56
    значит да.
    +0−0
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