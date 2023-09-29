Набиуллина заявила, что дальнейшее повышение ключевой ставки зависит от ситуации в экономике

Возможность дальнейшего повышения ключевой ставки зависит от ситуации в экономике. Прогноз предполагает как ее рост, так и ее сохранение. Об этом 29 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума.



По ее словам, ЦБ будет смотреть, какой эффект уже принятое решение по ставке оказывает на инфляцию, поскольку сейчас в ситуации «много неопределенности», пишет РИА Новости. Она допустила и сохранение, и дальнейшее повышение уровня ставки.



Накануне Эльвира Набиуллина заявила, что при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5–8,5% рубль был бы более слабым, чем сейчас.

