На 47-м году жизни скончалась директор петербургского Музея спорта

В Петербурге скоропостижно скончалась директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева — сообщили «Фонтанке» 28 сентября в комитете по физической культуре и спорту.

«Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое: директор ФГБУ «Государственный музей спорта», вице-президент Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, профессор и научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма — все эти должности Елена Александровна успешно совмещала и была признанным отраслевым экспертом, который внес большой вклад в развитие своей отрасли», — говорится в некрологе на странице Истягиной-Елисеевой в соцсетях.

В комитете по спорту отметили, что «потеряли большого друга и единомышленника»: «В феврале этого года при поддержке и активном участии Елены Александровны в нашем городе был открыт Государственный музей спорта Санкт-Петербурга. У нас было много совместных планов…»



Музей спорта был открыт в особняке князя Абамелек-Лазарева, где находится комитет по физической культуре и спорту. В первую же свою весну он принял участие в акции «Ночь музеев».

