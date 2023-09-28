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    Музеи

    На 47-м году жизни скончалась директор петербургского Музея спорта

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    5 комментариев

    В Петербурге скоропостижно скончалась директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева — сообщили «Фонтанке» 28 сентября в комитете по физической культуре и спорту.

    Фото: страница «ВКонтакте»
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    «Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое: директор ФГБУ «Государственный музей спорта», вице-президент Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, профессор и научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма — все эти должности Елена Александровна успешно совмещала и была признанным отраслевым экспертом, который внес большой вклад в развитие своей отрасли», — говорится в некрологе на странице Истягиной-Елисеевой в соцсетях.

    В комитете по спорту отметили, что «потеряли большого друга и единомышленника»: «В феврале этого года при поддержке и активном участии Елены Александровны в нашем городе был открыт Государственный музей спорта Санкт-Петербурга. У нас было много совместных планов…»

    Музей спорта был открыт в особняке князя Абамелек-Лазарева, где находится комитет по физической культуре и спорту. В первую же свою весну он принял участие в акции «Ночь музеев».

    Фото: страница «ВКонтакте»

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    Комментарии 5

    Гость28 Сен 2023 в 19:01
    Столько должностей было , в комментарии Фонтанки даже и не перечислить - читаем биографию данной покойной госпожи . Деньги не принесли счастье и долголетие ...
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:37
    Вакцинировалась?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:37
    чет савсем слабенькая на хвота. че за дирехтар из нее был та?
    +0−0
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