В Петербурге открыли Музей спорта — медали и вещи спортсменов расставили по берегам «реки времени». Посмотрите, какой он

В Петербурге 7 февраля торжественно открыли филиал Государственного музея спорта, он расположился в особняке князя Абамелек-Лазарева, где находится Комитет по физической культуре и спорту. Только вход в музей будет располагаться со стороны набережной Мойки, а не Миллионной улицы.



В музее всего два зала, в одном экспозиция будет постоянной, рассказывающей об истории развития спорта в стране, в другом — временной (сейчас там экспозиция об истории ГТО).



Дизайнерским украшением экспозиции стала «лента времени», извивающаяся среди экспонатов. В залах уже можно увидеть переходящий приз за первое общекомандное место на первенстве СССР по плаванию, который вручался лучшей команде страны с 1928 по 1983 год; приз чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд (СССР побеждал дважды — в 1974 и 1976 годах; костюм для знаменитого показательного номера «Спящий ковбой», исполнявшегося прославленным фигуристом Игорем Бобриным.