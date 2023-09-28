Я так-то не таксист. В Петербурге запустили проект, в рамках которого можно подрабатывать извозом пару часов в день

Комитет по транспорту и «Яндекс.Такси» презентовали в Петербурге проект так называемого таксишеринга. Основная аудитория — люди, у которых есть основная специальность, но они не против подзаработать в свободное время.
Глава комтранса Валентин Енокаев посетил одну из площадок этого таксишеринга днем 28 сентября. Проект позволяет водителю арендовать машину на несколько часов. Для этого надо иметь действующий аккаунт в «ЯндексПро», где регистрируются таксисты и курьеры; приехать на одну из площадок, пройти предрейсовый осмотр, получить путевой лист, разблокировать машину через приложение и получать заказы. Для самого пассажира все остается по-прежнему: действует страхование в поездке, опыт вождения у шофера — гарантированно не менее 3 лет. Стоимость тоже считается по общей формуле.
«Это очень сильно напоминает, как когда-то выглядели таксопарки, — отметил Енокаев. — Наверное, будет расширяться, это более организованный подход к обслуживанию такси. Наверняка повысятся качество и доступность для водителей — временное пользование, а не полный рабочий день, это дополнительный заработок. Предложение от этого повысится, влияние на тариф в пики тоже будет: при динамическом тарифе, когда нехватка такси, начинает повышаться стоимость — вот это позволит нивелировать».
Иван Запольский, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России и СНГ, отметил, что это именно пилотный проект. Сейчас стоит задача отработать все процессы и технологию, понять экономическую обоснованность, от этого будет зависеть масштабирование проекта. Он подтвердил, что проект рассчитан именно на тех водителей, которые не готовы брать машину в длительную аренду, но не против зарабатывать несколько часов в день. Сейчас задействовано несколько сотен автомобилей.
Напомним, с 1 сентября вступил в силу новый закон о такси — как федеральный, так и региональный. Среди прочего в Петербурге определен белый цвет для машин (но если лицензия получена до нового закона, то перекрашивать придется только по ее истечении). Кроме того, появляется сразу три реестра — водителей, таксопарков и автомобилей. В аэропортах и на вокзалах должны появиться электронные очереди, а предлагать услуги вне отведенных мест запрещено. Подробнее читайте на «Фонтанке».