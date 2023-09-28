Я так-то не таксист. В Петербурге запустили проект, в рамках которого можно подрабатывать извозом пару часов в день

Комитет по транспорту и «Яндекс.Такси» презентовали в Петербурге проект так называемого таксишеринга. Основная аудитория — люди, у которых есть основная специальность, но они не против подзаработать в свободное время.



Глава комтранса Валентин Енокаев посетил одну из площадок этого таксишеринга днем 28 сентября. Проект позволяет водителю арендовать машину на несколько часов. Для этого надо иметь действующий аккаунт в «ЯндексПро», где регистрируются таксисты и курьеры; приехать на одну из площадок, пройти предрейсовый осмотр, получить путевой лист, разблокировать машину через приложение и получать заказы. Для самого пассажира все остается по-прежнему: действует страхование в поездке, опыт вождения у шофера — гарантированно не менее 3 лет. Стоимость тоже считается по общей формуле.