Пролетел на красный и снес велосипедиста. Водитель тягача предстанет перед судом за ДТП на Пулковском

Прокуратура Петербурга
Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении водителя грузовика, в ДТП с котором тяжело пострадал велосипедист. Момент наезда ведомство показало на видео.
ДТП произошло вечером 10 ноября 2022 года на регулируемом пешеходном переходе возле дома 21, корпус 1 по Пулковскому шоссе. По версии следствия, водитель тягача Volvo в нарушение ПДД не остановился на красный сигнал светофора, выехал на «зебру» и сбил велосипедиста, сообщает 28 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи с камеры наблюдения видно, что водителям уже несколько секунд горел красный, а пешеходам — зеленый. Велосипедист дождался разрешающего сигнала и поехал, сворачивая с «зебры» на проезжую часть, и во втором ряду его снес грузовик.
В результате 28-летний потерпевший получил серьезные множественные переломы. Травмы были расценены как тяжкий вред здоровью. В отношении водителя «Вольво» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время дело вместе с обвинительным заключением направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.