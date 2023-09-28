Палочки вверх. Скончался британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора

Он начал свою карьеру, работая на сцене вместе с Лоуренсом Оливье, и был очень любим аудиторией всех возрастов. В частности, он исполнял роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

«Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в заявлении от имени его жены леди Гэмбон и сына Фергюса Гэмбона.

Британский актер Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82-х лет, пишет 28 сентября PA Media со ссылкой на семью артиста.

— с такой фразой Майкл Гэмбон дебютировал в третьей части «Гарри Поттера».

За свою жизнь Майкл Гэмбон получил четыре премии BAFTA как лучший актер. В США он был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Король говорит», «Гарри Поттер», «Сонная лощина», «Игрушки», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и «Тропой войны».