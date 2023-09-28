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    Палочки вверх. Скончался британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора

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    2 комментария

    Британский актер Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82-х лет, пишет 28 сентября PA Media со ссылкой на семью артиста.

    «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в заявлении от имени его жены леди Гэмбон и сына Фергюса Гэмбона.

    Он начал свою карьеру, работая на сцене вместе с Лоуренсом Оливье, и был очень любим аудиторией всех возрастов. В частности, он исполнял роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

    «Счастье можно найти даже в самые тёмные времена, если не забывать обращаться к свету»,
    — с такой фразой Майкл Гэмбон дебютировал в третьей части «Гарри Поттера».

    Последняя роль Гэмбона — лорд Делфонт в трагическом байопике о Джуди Гарленд.

    За свою жизнь Майкл Гэмбон получил четыре премии BAFTA как лучший актер. В США он был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

    Он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Король говорит», «Гарри Поттер», «Сонная лощина», «Игрушки», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и «Тропой войны».

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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 15:25
    Нет, в его случае палочка не поднимается.

    Палочка поднимается на симпатичных.
    +0−2
    Slava_Rossii228 Сен 2023 в 15:16
    Хороший актёр, но возраст ...
    +0−0
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