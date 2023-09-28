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    Музеи

    В Музее обороны и блокады Ленинграда показали концепцию развития

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    12 комментариев
    Фото: телеграм-канал Пиотровский Online
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    Изображения будущих пространств Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном городке были опубликованы 28 сентября в телеграм-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского 28 сентября. Сообщается, что в соответствии с поручением президента России прошла презентация концепции развития музея.

    Согласно планам, «Соляной городок обретет свой исторический облик», а музей станет «крупным научно-просветительским центром национального масштаба».

    «Площади будут расширены, — описывает будущий музей вице-губернатор. — В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, Институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка».

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    О том, что Музей обороны и блокады Ленинграда должен стать «мощным общенациональным центром», говорил Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений 18 января. В этот день глава государства принял участие в памятных мероприятиях к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и осмотрел существующую экспозицию.

    После реконструкции, на которую из резервного фонда было выделено 150 миллионов рублей, Музей обороны и блокады открылся осенью 2019 года. Осенью 2020 года было объявлено, что в комплексе появится Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

    Договоренность о передаче дополнительных площадей Минобороны под размещение экспозиций Музея обороны и блокады Ленинграда была достигнута весной 2019 года — после того, как было решено, что вместо нового здания город будет расширять существующий музей.

    Кроме основного комплекса в Соляном городке, музей развивает свои филиалы.

    Фото: телеграм-канал Пиотровский Online

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    МузейБлокадаПиотровскийКонцепция развития
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    Комментарии 12

    Гость28 Сен 2023 в 13:22
    Там можно поддерживать, в развивать?? Развивать надо строительство школ и детских площадок, науку, культуру и искусство
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:13
    Наконец-то фасад вдоль Фонтанки сделают? Больно смотреть сейчас.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:12
    Холодный бункер какой-то, судя по фото.
    +0−0
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