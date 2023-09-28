В Музее обороны и блокады Ленинграда показали концепцию развития

Изображения будущих пространств Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном городке были опубликованы 28 сентября в телеграм-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского 28 сентября. Сообщается, что в соответствии с поручением президента России прошла презентация концепции развития музея.

«Площади будут расширены, — описывает будущий музей вице-губернатор. — В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, Институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка».

О том, что Музей обороны и блокады Ленинграда должен стать «мощным общенациональным центром», говорил Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений 18 января. В этот день глава государства принял участие в памятных мероприятиях к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и осмотрел существующую экспозицию.

После реконструкции, на которую из резервного фонда было выделено 150 миллионов рублей, Музей обороны и блокады открылся осенью 2019 года. Осенью 2020 года было объявлено , что в комплексе появится Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

Договоренность о передаче дополнительных площадей Минобороны под размещение экспозиций Музея обороны и блокады Ленинграда была достигнута весной 2019 года — после того, как было решено, что вместо нового здания город будет расширять существующий музей.



Кроме основного комплекса в Соляном городке, музей развивает свои филиалы.