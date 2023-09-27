Россия может направить запрос об экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца

После инцидента с чествованием 98-летнего украинского эсэсовца в парламенте Канады Россия может направить запрос на его экстрадицию, передает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.



«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — сказал Степанов, его заявление было опубликовано в соцсетях дипмиссии.



Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) в палате общин «позором для парламента и Канады».

