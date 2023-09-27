Россия может направить запрос об экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца

После инцидента с чествованием
«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — сказал Степанов, его заявление было опубликовано в соцсетях дипмиссии.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) в палате общин «позором для парламента и Канады».
Приглашение Хунки стоило политической карьеры теперь уже бывшему спикеру палаты общин Канады Энтони Рота. Он подал в отставку. Именно Рота пригласил Хунку на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Он представил его как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».
В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.