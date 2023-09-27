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    Россия может направить запрос об экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца

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    30 комментариев

    После инцидента с чествованием 98-летнего украинского эсэсовца в парламенте Канады Россия может направить запрос на его экстрадицию, передает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

    «Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — сказал Степанов, его заявление было опубликовано в соцсетях дипмиссии.

    Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) в палате общин «позором для парламента и Канады».

    Приглашение Хунки стоило политической карьеры теперь уже бывшему спикеру палаты общин Канады Энтони Рота. Он подал в отставку. Именно Рота пригласил Хунку на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Он представил его как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    КанадаУкраинский нацистЭкстрадиция
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    Комментарии 30

    Гость27 Сен 2023 в 23:58
    Что ему вменяют,какие преступления он совершил на территории СССР!?Откройте архивы,посмотрим кто есть кто.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 23:50
    Может. Пока ещё может что-ото там запросить. КНДР наверное тоже может. И Талибан с Хезболой.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 23:49
    Интересно даже стало. Его на одну скамейку посОдЮт с зеленской "гвардией", или отдельное какое "почётное" кресло во главе этой "гвардии" выделят?
    Так сказать в виде символа западной окрайны.
    +0−1
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