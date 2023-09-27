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    Трюдо заявил, что после скандала с эсэсовцем в парламенте Канада продолжит помогать Украине

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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что чествование украинского ветерана СС в палате общин — «позор для парламента и Канады», но это никак не повлияет на поддержку и помощь Украине, передают РИА Новости 27 сентября.

    «Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады. Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», — цитирует агентство слова канадского премьера.

    Трюдо заявил, что его страна намерена «поддерживать Украину столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило».

    Ранее премьер-министр Канады принес извинения за скандал, вызванный чествованием в парламенте страны 98-летнего Ярослава Хунки(Гуньки), которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    Позже выяснилось, что Хунка (Гунька) служил в дивизии СС «Галичина», знаменитой своими зверствами. При этом Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский с супругой аплодировали бывшему эсэсовцу стоя.

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    ТрюдоКанадаУкраинский нацист
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