Трюдо заявил, что после скандала с эсэсовцем в парламенте Канада продолжит помогать Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что чествование украинского ветерана СС в палате общин — «позор для парламента и Канады», но это никак не повлияет на поддержку и помощь Украине, передают РИА Новости 27 сентября.



«Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады. Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», — цитирует агентство слова канадского премьера.

Трюдо заявил, что его страна намерена «поддерживать Украину столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило».