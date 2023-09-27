Хоккеист, эллинист и третья жена 92-летнего графа. Кого кроме «австралийского атамана» приняли в российское гражданство

Вместе с «атаманом австралийских казаков» Семеном Бойковым в российское гражданство приняты канадский хоккеист, ведущий ученый-эллинист, французский политолог и третья жена графа Шереметьева. В указе президента РФ Владимира Путина о принятии в российское гражданство, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 27 сентября, числится 41 имя новых граждан России.

Среди них французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа. Также российское гражданство получила супруга графа Петра Шереметьева, почетного председателя Международного совета российских соотечественников, Югетт Бюльтель. Судя по данным из открытых источников, для 92-летнего графа это третий брак, пара обвенчалась в январе 2023 года.