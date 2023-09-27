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    Хоккеист, эллинист и третья жена 92-летнего графа. Кого кроме «австралийского атамана» приняли в российское гражданство

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    4 комментария

    Вместе с «атаманом австралийских казаков» Семеном Бойковым в российское гражданство приняты канадский хоккеист, ведущий ученый-эллинист, французский политолог и третья жена графа Шереметьева. В указе президента РФ Владимира Путина о принятии в российское гражданство, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 27 сентября, числится 41 имя новых граждан России.

    Среди них французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа. Также российское гражданство получила супруга графа Петра Шереметьева, почетного председателя Международного совета российских соотечественников, Югетт Бюльтель. Судя по данным из открытых источников, для 92-летнего графа это третий брак, пара обвенчалась в январе 2023 года.

    Также в гражданство приняты канадский защитник хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли и ведущий ученый-эллинист, переводчик художественной литературы на новогреческий и русский языки с тех же языков, а также с древнегреческого, латинского, итальянского, польского и чешского Олег Цыбенко.

    Среди принимаемых в гражданство много индивидуальных предпринимателей, некоторые участвовали в конкурсах на госзакупки.

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    Владимир ПутинГражданство РФ
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    Комментарии 4

    tochilshik27 Сен 2023 в 19:54
    ну в общем понятно.не самые здравомыслящие граждане.пусть еще сюда жить переедут.сразу поймут разницу между RT и реальностью.
    +1−0
    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 19:32
    "Вместе с «атаманом австралийских казаков».... в российское гражданство приняты канадский хоккеист, ведущий ученый-эллинист, французский политолог и третья жена графа Шереметьева." Всё смешалось в доме Облонских :))))))
    +1−0
    Brezhnev27 Сен 2023 в 19:25
    Больше русских хороших и разных!
    +0−1
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