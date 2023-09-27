Литва построит еще одно заграждение на границе с Россией

Власти Литвы собираются построить заграждение на границе с Россией и Белоруссией. Барьеры возведут на заболоченных территориях. Об этом 27 сентября сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее цитирует ТАСС.



«Данная мера необходима, так как в заболоченных местах в текущем году из Белоруссии в Литву пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов», — заявила министр.

По данным ТАСС, на границе с Белоруссией, протяженность которой составляет 680 км, заграждением не защищены 122 км. На границе с Калининградской областью — 230 км.