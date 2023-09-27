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    Литва построит еще одно заграждение на границе с Россией

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    8 комментариев

    Власти Литвы собираются построить заграждение на границе с Россией и Белоруссией. Барьеры возведут на заболоченных территориях. Об этом 27 сентября сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее цитирует ТАСС.

    «Данная мера необходима, так как в заболоченных местах в текущем году из Белоруссии в Литву пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов», — заявила министр.

    По данным ТАСС, на границе с Белоруссией, протяженность которой составляет 680 км, заграждением не защищены 122 км. На границе с Калининградской областью — 230 км.

    Ранее Литва запретила въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в России, вслед за Эстонией, Латвией и Финляндией. К ним присоединилась и Польша. Позднее появилось сообщение о том, что на польских пограничников напали нелегальные мигранты. Они бросались ветками и палкам и хотели пересечь границу со стороны Белоруссии.

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    ЛитваГраницы
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    Комментарии 8

    Гость27 Сен 2023 в 18:48
    скот нужно ограждать, чтобы он не убегал туда, где ему не место
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 18:46
    Кстати.
    Литовские компании имеют задолженности за проживание строителей забора на границе с Белоруссией.
    +2−0
    Гость27 Сен 2023 в 18:44
    Пошли по дорожке Яйценюка? :-)
    +1−0
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