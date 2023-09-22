Кидались ветками и камнями. Нелегалы пытались пересечь границу Белоруссии и Польши

На польских пограничников напали нелегальные мигранты. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Об этом 22 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу Польши.
Как заявили в службе, все случилось на погранзаставе Бяловежа. «Агрессивные иностранцы» бросались в польских патрульных ветками и палками, находясь на белорусской территории. Пострадал патрульный автомобиль, пограничники остались целы, передает погранслужба.
В ведомстве добавили, что за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 34 иностранца.
Ранее Латвия закрыла пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией. Теперь пересечь границу между этими странами можно только через единственный оставшийся пункт пропуска — «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).