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    Кидались ветками и камнями. Нелегалы пытались пересечь границу Белоруссии и Польши

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    12 комментариев

    На польских пограничников напали нелегальные мигранты. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Об этом 22 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу Польши.

    Как заявили в службе, все случилось на погранзаставе Бяловежа. «Агрессивные иностранцы» бросались в польских патрульных ветками и палками, находясь на белорусской территории. Пострадал патрульный автомобиль, пограничники остались целы, передает погранслужба.

    В ведомстве добавили, что за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 34 иностранца.

    Ранее Латвия закрыла пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией. Теперь пересечь границу между этими странами можно только через единственный оставшийся пункт пропуска — «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

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    Комментарии 12

    Гость22 Сен 2023 в 12:46
    Странно, а чего они не хотят жить в лукашенковском раю ?
    +0−0
    AndrewBarsik22 Сен 2023 в 12:44
    Агония. Судороги. Отчаяние.
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:40
    а в это время, с другой стороны, спокойно пересекли границу толпы мигрантов)))
    +0−0
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