Кидались ветками и камнями. Нелегалы пытались пересечь границу Белоруссии и Польши

На польских пограничников напали нелегальные мигранты. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Об этом 22 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу Польши.



Как заявили в службе, все случилось на погранзаставе Бяловежа. «Агрессивные иностранцы» бросались в польских патрульных ветками и палками, находясь на белорусской территории. Пострадал патрульный автомобиль, пограничники остались целы, передает погранслужба.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 34 иностранца.