Останется только один. Латвия закрывает пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией

Пограничный комитет Белоруссии 19 сентября сообщил, что сегодня, во вторник, в 20:00 будет закрыт пункт пропуска «Силене» на границе с Латвией (с белорусской стороны — «Урбаны»). Об этом Минск официально предупредила латвийская сторона.



«Функционирование погранперехода «Силене» <…> будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», — говорится в сообщении погранкомитета.



После закрытия «Силене» пересечь границу Белоруссии с Латвией будет можно через единственный оставшийся пункт пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

