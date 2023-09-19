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    Останется только один. Латвия закрывает пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией

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    Пограничный комитет Белоруссии 19 сентября сообщил, что сегодня, во вторник, в 20:00 будет закрыт пункт пропуска «Силене» на границе с Латвией (с белорусской стороны — «Урбаны»). Об этом Минск официально предупредила латвийская сторона.

    «Функционирование погранперехода «Силене» <…> будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», — говорится в сообщении погранкомитета.

    После закрытия «Силене» пересечь границу Белоруссии с Латвией будет можно через единственный оставшийся пункт пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

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