О старике-нацисте не предупредили. Посол Германии присутствовала на выступлении ветерана СС в канадском парламенте

Посол ФРГ присутствовала в парламенте Канады во время выступления 98-летнего Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция» (также известна как «Галичина»). В МИД Германии назвали неприемлемым, что немецкий посол не была заранее поставлена в известность. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил МИД ФРГ, передает ТАСС.
«Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента <…> Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», — заявил представитель МИД ФРГ.
Также представитель немецкого МИД заявил, что во время Второй мировой войны существовали «различные группировки», которые боролись против вермахта и Армии Крайовой одновременно. «Я могу еще раз сказать, что присутствовавшим не было известно, что делал этот человек во время Второй мировой войны», — сказал он.
Во время визита Владимира Зеленского и его супруги в Канаду его пригласили в парламент страны. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».
В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.