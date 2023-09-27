О старике-нацисте не предупредили. Посол Германии присутствовала на выступлении ветерана СС в канадском парламенте

Посол ФРГ присутствовала в парламенте Канады во время выступления 98-летнего Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция» (также известна как «Галичина»). В МИД Германии назвали неприемлемым, что немецкий посол не была заранее поставлена в известность. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил МИД ФРГ, передает ТАСС.



«Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента <…> Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», — заявил представитель МИД ФРГ.

