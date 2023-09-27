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    О старике-нацисте не предупредили. Посол Германии присутствовала на выступлении ветерана СС в канадском парламенте

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    9 комментариев

    Посол ФРГ присутствовала в парламенте Канады во время выступления 98-летнего Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция» (также известна как «Галичина»). В МИД Германии назвали неприемлемым, что немецкий посол не была заранее поставлена в известность. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил МИД ФРГ, передает ТАСС.

    «Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента <…> Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», — заявил представитель МИД ФРГ.

    Также представитель немецкого МИД заявил, что во время Второй мировой войны существовали «различные группировки», которые боролись против вермахта и Армии Крайовой одновременно. «Я могу еще раз сказать, что присутствовавшим не было известно, что делал этот человек во время Второй мировой войны», — сказал он.

    Во время визита Владимира Зеленского и его супруги в Канаду его пригласили в парламент страны. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

    В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.

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    Парламент канадыНацистФРГ
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    Комментарии 9

    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 16:58
    Канада как никогда нуждается в экстренной денацификации :)))))
    +2−0
    А1357927 Сен 2023 в 16:51
    Ой, а мы не знали, а нас не предупредили, а это были вообще не мы… Детские оправдания от вполне взрослых людей.
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:43
    " 98-летнего Ярослава Хуньки, служившего в дивизии «Галиция»"
    И кем он там служил? Если карателем - это одно, если завхозом, который форму да паек выдавал - это вообще-то другое.
    +0−2
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