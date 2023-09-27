Голый турист из России убедил полицейских на Бали, что он лунатик

Утренняя прогулка туриста из России в полностью обнаженном виде по индонезийскому острову Бали чуть не закончилась арестом, сообщает 27 сентября портал Kompas. Однако мужчина заявил полицейским, что у него был приступ ходьбы во сне.

В среду утром в полицию поступило сообщение от местных жителей, которых смутил обнаженный иностранец. Правоохранители задержали туриста, но тот объяснил, что страдает лунатизмом. В качестве доказательства он предъявил несколько рецептурных лекарств.

Иммиграционные документы и рецепт на лекарства были в норме. В итоге россиянин отделался предупреждением.