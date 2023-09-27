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    Голый турист из России убедил полицейских на Бали, что он лунатик

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    6 комментариев

    Утренняя прогулка туриста из России в полностью обнаженном виде по индонезийскому острову Бали чуть не закончилась арестом, сообщает 27 сентября портал Kompas. Однако мужчина заявил полицейским, что у него был приступ ходьбы во сне.

    В среду утром в полицию поступило сообщение от местных жителей, которых смутил обнаженный иностранец. Правоохранители задержали туриста, но тот объяснил, что страдает лунатизмом. В качестве доказательства он предъявил несколько рецептурных лекарств.

    Иммиграционные документы и рецепт на лекарства были в норме. В итоге россиянин отделался предупреждением.

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    ЛунатизмБалиТурист
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    Комментарии 6

    hyperborean27 Сен 2023 в 14:48
    Фонтанке больше не о чем писать? мерзость какая
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:46
    Прекрасный случай, иллюстрирующий, что безобразно себя вести в другой стране может кто угодно, а не только мигранты в России.
    +0−0
    своих не бросаем27 Сен 2023 в 14:30
    чемодан самолёт окоп
    +1−0
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