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    Транспондеры ЗСД теперь можно купить на пунктах оплаты

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    7 комментариев

    На Западном скоростном диаметре с 26 сентября возобновили продажи транспондеров «Стандарт» на пунктах оплаты и в Центре продаж и обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

    Анонимные транспондеры на пунктах взимания платы продаются в количестве не более одной штуки в одни руки. В Центре продаж и обслуживания клиентов можно приобрести до трех устройств на человека. Стоимость транспондера составляет 1500 рублей.

    В «МСС» добавляют, что в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 — и при повышенной транспортной нагрузке на магистрали продажа транспондеров на пунктах оплаты может быть приостановлена.

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    ПетербургЗСД
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    Комментарии 7

    Отец Родной26 Сен 2023 в 13:25
    Вот это достижение! А почему не на почте России?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:15
    Читал, что в Ставропольском или Краснодарском крае живущим рядом с платными трассами тариф 100 рублей за месяц.
    Врут, али правда?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:55
    Чё так дорого??500 рублей дам..не больше..это возмутительно драть такие бабки за коробочку с чипом..я и не езжу то особо..а если и нужен может по м 11 прокачусь..но за полторы тыщи я его брать не буду..это унизительно ..тчк
    +2−1
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