Транспондеры ЗСД теперь можно купить на пунктах оплаты

На Западном скоростном диаметре с 26 сентября возобновили продажи транспондеров «Стандарт» на пунктах оплаты и в Центре продаж и обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».



Анонимные транспондеры на пунктах взимания платы продаются в количестве не более одной штуки в одни руки. В Центре продаж и обслуживания клиентов можно приобрести до трех устройств на человека. Стоимость транспондера составляет 1500 рублей.

В «МСС» добавляют, что в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 — и при повышенной транспортной нагрузке на магистрали продажа транспондеров на пунктах оплаты может быть приостановлена.