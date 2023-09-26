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    Два электросамоката столкнулись в Пушкине, пострадала 14-летняя пассажирка

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    12 комментариев

    Девочка-подросток пострадала в ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Возле одной из школ не разминулись два электросамокатчика.

    В 15:45 25 сентября на Промышленной улице, 12, у школы № 604, столкнулись два электросамоката, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая ехала на одном из них пассажиркой.

    Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, легкий ушиб мозга, переломы и гематомы. Ее госпитализировали в нейрохирургию. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное.

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    Комментарии 12

    Гость26 Сен 2023 в 13:17
    Черепная травма. Мозга там не было изначально. А так ещё и фанеркой заколотили.
    +0−0
    R2D2+26 Сен 2023 в 13:13
    Тяжелые?
    +0−0
    28090847626 Сен 2023 в 13:08
    Поможет только ЗАПРЕТ!
    +0−0
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