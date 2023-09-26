Два электросамоката столкнулись в Пушкине, пострадала 14-летняя пассажирка

Девочка-подросток пострадала в ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Возле одной из школ не разминулись два электросамокатчика.



В 15:45 25 сентября на Промышленной улице, 12, у школы № 604, столкнулись два электросамоката, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая ехала на одном из них пассажиркой.

Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, легкий ушиб мозга, переломы и гематомы. Ее госпитализировали в нейрохирургию. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное.