«Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание». Собчак пересказала беседу с Кадыровым

Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Рамзаном Кадыровым. По видеосвязи. Авторский пересказ беседы она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня». Обсуждали видео, на котором сын главы Чечни Адам избивает «поджигателя Корана» Никиту Журавеля.
Часть диалога Собчак приводит в цитатной форме.
«- Почему ты трогаешь моего сына?
— Ну вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?
— Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать
— А вы его наказали после этого?
— Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».
Далее Собчак переходит к тезисам. Самый интересный, пожалуй, под номером 5.
«Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», — позиция Кадырова в её пересказе.
Собственно избиению в СИЗО, в изложении Собчак, предшествовала просьба Журавеля о личной беседе с Кадыровым-старшим. Он якобы сказал, что хочет принять ислам. Глава Чечни ответил, что Журавель «шайтан и просто хочет спасти свою шкуру». Затем Кадыров вышел из кабинета и не заметил, что его сын Адам там остался. Потом услышал крики и послал охранника разобраться.
Правда, нужно отметить, что в кабинете кроме Адама Кадырова был как минимум еще один человек — тот, кто снимал.
Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. На волне резонанса выяснилось, что адвокат Журавеля Александр Серебреников — теперь уже его бывший адвокат.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что совершившие преступления должны содержаться в СИЗО «по правилам, которые установлены законом».
А вот здесь можно почитать, как прокомментировали видео избиения политики и общественные деятели — чеченские и не только.