«Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание». Собчак пересказала беседу с Кадыровым

Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Рамзаном Кадыровым. По видеосвязи. Авторский пересказ беседы она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня». Обсуждали видео, на котором сын главы Чечни Адам избивает «поджигателя Корана» Никиту Журавеля.



Часть диалога Собчак приводит в цитатной форме.



«- Почему ты трогаешь моего сына?



— Ну вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?



— Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать

