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    «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание». Собчак пересказала беседу с Кадыровым

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    13 комментариев

    Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Рамзаном Кадыровым. По видеосвязи. Авторский пересказ беседы она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня». Обсуждали видео, на котором сын главы Чечни Адам избивает «поджигателя Корана» Никиту Журавеля.

    Часть диалога Собчак приводит в цитатной форме.

    «- Почему ты трогаешь моего сына?

    — Ну вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?

    — Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать

    — А вы его наказали после этого?

    — Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».

    Далее Собчак переходит к тезисам. Самый интересный, пожалуй, под номером 5.

    «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», — позиция Кадырова в её пересказе.

    Собственно избиению в СИЗО, в изложении Собчак, предшествовала просьба Журавеля о личной беседе с Кадыровым-старшим. Он якобы сказал, что хочет принять ислам. Глава Чечни ответил, что Журавель «шайтан и просто хочет спасти свою шкуру». Затем Кадыров вышел из кабинета и не заметил, что его сын Адам там остался. Потом услышал крики и послал охранника разобраться.

    Правда, нужно отметить, что в кабинете кроме Адама Кадырова был как минимум еще один человек — тот, кто снимал.

    Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. На волне резонанса выяснилось, что адвокат Журавеля Александр Серебреников — теперь уже его бывший адвокат.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что совершившие преступления должны содержаться в СИЗО «по правилам, которые установлены законом».

    А вот здесь можно почитать, как прокомментировали видео избиения политики и общественные деятели — чеченские и не только.

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    СобчакКадыров
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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 01:18
    назвать собаку софа? не!
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 01:11
    Она же видео интервью делает, а тут вдруг текстовое.
    Почему так? Баллон уже говорить нормально не может?
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 01:10
    У собчак Скайп с преисподней есть а чести и совести нет.
    +0−1
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