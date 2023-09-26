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    Ремонт дороги перекроет участок Приморского шоссе и набережной Черной речки

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    Дорожный ремонт с 27 сентября добавит пробок в Выборгском, Курортном, Приморском и Фрунзенском районах Петербурга. В первых трех водителей ждут временные перекрытия, в последнем движение лишь ограничат, но до середины октября.

    В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД на один день 27 сентября перекроют движение по Придорожной аллее у проспекта Культуры, сообщает 25 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по проспекту Культуры, проспекту Просвещения и улице Руднева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Приморском шоссе с 20:00 27 сентября по 3 октября закроют движение в направлении от Зеленогорского шоссе к Вокзальной улице, включая перекрестки. Объезд предусмотрен по Зеленогорскому шоссе и Вокзальной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На набережной Черной речки с 8:00 27 сентября до 8:00 29 сентября перекроют участок от Выборгской набережной до Торжковской улицы. Объехать его можно будет по Торжковской и Лисичанской улицам, Вазаскому переулку, Белоостровской и Кантемировской улицам, Ушаковской набережной и улице Академика Крылова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А из-за ремонта на Пражской улице до 14 октября ограничат проезд по участку от улицы Белы Куна до проспекта Славы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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