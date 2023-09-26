Ремонт дороги перекроет участок Приморского шоссе и набережной Черной речки

Дорожный ремонт с 27 сентября добавит пробок в Выборгском, Курортном, Приморском и Фрунзенском районах Петербурга. В первых трех водителей ждут временные перекрытия, в последнем движение лишь ограничат, но до середины октября.



В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД на один день 27 сентября перекроют движение по Придорожной аллее у проспекта Культуры, сообщает 25 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по проспекту Культуры, проспекту Просвещения и улице Руднева.