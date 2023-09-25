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    Лукашенко запретил физлицам ввозить и хранить в Белоруссии беспилотники

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    20 комментариев

    В Белоруссии физическим лицам запретили ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские беспилотники. Эти действия разрешены только организациям и ИП в целях своей деятельности. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября, из указа белорусского президента Александра Лукашенко.

    «Ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям», — говорится в публикации на сайте президента Белоруссии.

    Физическим лицам запрещается ввозить, эксплуатировать и изготавливать гражданские беспилотники со дня публикации указа. Запрет же на хранение и оборот дронов начнет действовать только через полгода.

    Разрешение на импорт будет выдавать Департамент по авиации Минтранса Белоруссии.

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    БелоруссияБеспилотникиАлександр Лукашенко
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    Комментарии 20

    Гость25 Сен 2023 в 21:44
    Сcыт и правильно делает.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:44
    А ведь и вправду, однажды беспилотники начнут влетать в окна важных людей и в их лимузины с пламенным приветом, очень переживаю за власть имущих.
    +0−0
    Slava_Rossii225 Сен 2023 в 21:38
    Очередной позор Лукашенко.
    +1−0
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