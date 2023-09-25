Лукашенко запретил физлицам ввозить и хранить в Белоруссии беспилотники

В Белоруссии физическим лицам запретили ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские беспилотники. Эти действия разрешены только организациям и ИП в целях своей деятельности. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября, из указа белорусского президента Александра Лукашенко.



«Ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям», — говорится в публикации на сайте президента Белоруссии.



Физическим лицам запрещается ввозить, эксплуатировать и изготавливать гражданские беспилотники со дня публикации указа. Запрет же на хранение и оборот дронов начнет действовать только через полгода.

