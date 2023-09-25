«Считаю поступок правильным». Чеченские политики – о видео с сыном Кадырова

В Чечне отреагировали на публикацию Рамзаном Кадыровым видеозаписи того, как его сын Адам избивает Никиту Журавеля – обвиняемого в сожжении Корана. Герои России депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер парламента республики Магомед Даудов высказались о ситуации в своих телеграм-каналах.



Делимханов назвал «правильным и справедливым» поступок «дорогого племянника». По его мнению, Кадыров «поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа». Он рад тому, что Адам «является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности», ведь для чеченца «нет ничего важнее и священнее его религии». Парламентарий добавил, что в России «межконфессиональный мир и согласие оберегаются на самом высоком уровне», и никому не позволено оскорблять религиозные ценности.