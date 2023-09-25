«Считаю поступок правильным». Чеченские политики – о видео с сыном Кадырова

В Чечне отреагировали на публикацию Рамзаном Кадыровым видеозаписи того, как его сын Адам избивает Никиту Журавеля – обвиняемого в сожжении Корана. Герои России депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер парламента республики Магомед Даудов высказались о ситуации в своих телеграм-каналах.
Делимханов назвал «правильным и справедливым» поступок «дорогого племянника». По его мнению, Кадыров «поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа». Он рад тому, что Адам «является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности», ведь для чеченца «нет ничего важнее и священнее его религии». Парламентарий добавил, что в России «межконфессиональный мир и согласие оберегаются на самом высоком уровне», и никому не позволено оскорблять религиозные ценности.
«Подчеркну ещё раз, мы никому не позволим оскорблять наши святыни и заставим нести ответственность каждого, кто совершит подобное преступление», – этими словами завершает свой пост Делимханов.
Даудов тоже поддержал «дорогого племянника» Адама Кадырова, который «наказал мерзкого предателя Родины, по заказу врагов России в лице украинских спецслужб сжегшего священный Коран». По его мнению, сын главы Чечни «поступил как истинный мусульманин, патриот и настоящий чеченец».
Ранее на инцидент отреагировали члены президентского Совета по правам человека Ева Меркачева и Марина Ахмедова, которые осудили действия Кадырова.
Видео с избиением Журавеля глава Чечни выложил в своем телеграм-канале вечером 25 сентября. Кадыров написал, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.