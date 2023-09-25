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    «Считаю поступок правильным». Чеченские политики – о видео с сыном Кадырова

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    11 комментариев

    В Чечне отреагировали на публикацию Рамзаном Кадыровым видеозаписи того, как его сын Адам избивает Никиту Журавеля – обвиняемого в сожжении Корана. Герои России депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер парламента республики Магомед Даудов высказались о ситуации в своих телеграм-каналах.

    Делимханов назвал «правильным и справедливым» поступок «дорогого племянника». По его мнению, Кадыров «поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа». Он рад тому, что Адам «является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности», ведь для чеченца «нет ничего важнее и священнее его религии». Парламентарий добавил, что в России «межконфессиональный мир и согласие оберегаются на самом высоком уровне», и никому не позволено оскорблять религиозные ценности.

    «Подчеркну ещё раз, мы никому не позволим оскорблять наши святыни и заставим нести ответственность каждого, кто совершит подобное преступление», – этими словами завершает свой пост Делимханов.

    Даудов тоже поддержал «дорогого племянника» Адама Кадырова, который «наказал мерзкого предателя Родины, по заказу врагов России в лице украинских спецслужб сжегшего священный Коран». По его мнению, сын главы Чечни «поступил как истинный мусульманин, патриот и настоящий чеченец».

    Ранее на инцидент отреагировали члены президентского Совета по правам человека Ева Меркачева и Марина Ахмедова, которые осудили действия Кадырова.

    Видео с избиением Журавеля глава Чечни выложил в своем телеграм-канале вечером 25 сентября. Кадыров написал, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.

    В мае 19-летнего Никиту Журавеля арестовали после того как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    Несмотря на то, что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню. 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

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    Комментарии 11

    Гость25 Сен 2023 в 20:13
    Ох не там СВО проводится.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 20:13
    Чего там в ЧНР 10 лет восстанавливали - Конституционный строй, закон и порядок? Налицо очередные результаты славной победы геополитика.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 20:11
    Ну да, в стране где одни граждане РФ безнаказанно абсолютно под камеру убивают кувалдой по голове другого гражданина РФ, уже как-то и не удивляешься ничему. Проклятые 90е говорите?
    +1−0
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