Умерла актриса из «Глухаря»

Актриса театра и кино Ангелина Ноздрина скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил 24 сентября член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.
По его словам, актриса умерла через год после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.
Ангелина Ноздрина вместе с супругом служила в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска, Омска, с 2000 года — в Вологодском драматическом театре. В кино она снималась в сериалах «Глухарь», «Держи меня крепче», «Меч». 12 сентября ей исполнилось 65 лет.