Не больше 30 минут. В МВД России поддержали идею ограничить стоянку такси в жилой зоне

МВД России поддержало предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову, который выступил с данной инициативой.



В министерстве подчеркнули, что идея «концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».



Чернышов ранее предложил МВД рассмотреть возможность запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на полчаса.

