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    Не больше 30 минут. В МВД России поддержали идею ограничить стоянку такси в жилой зоне

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    9 комментариев

    МВД России поддержало предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову, который выступил с данной инициативой.

    В министерстве подчеркнули, что идея «концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».

    Чернышов ранее предложил МВД рассмотреть возможность запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на полчаса.

    В середине августа в Смольном анонсировали усиление контроля за неправильной парковкой во дворах. Кроме того, власти подготовили проект изменений в городские правила благоустройства, которые должны помочь освобождать заваленные снегом дворы от машин, мешающих очистке, а также облегчить жизнь мусорщикам. Кроме того, в городском парламенте ищут способы оградить дворы в центре от автомобилистов, которые предпочитают обойти платную парковку и не оплачивать стоянку.

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    Комментарии 9

    atf24 Сен 2023 в 12:16
    В одной большой заокеанской стране есть такой закон. Машина может стоять на одном месте не более 2 дней. Даже у своего дома. Очень полезный закон был бы для нашей реальности.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:13
    Власть делает так, что работы с досиойным заработком в стране нет для брльшинства, провоцируя отток трудоспособного населения в водителей в агрегаторымпассвжирских и грузовых перевозок, вся бищнес модель которых построена на нарушении и игнорировании закона. Власть ничего не делает для организации лкгальной и разумной парковки, следующий шаг, начинают бороться с хаосом на парковках и двлрах, ничего не сделав и не делая для решения проблеиы.
    +0−1
    Slava_Rossii224 Сен 2023 в 12:03
    Ждём подорожания услуг такси.
    +1−1
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