Не больше 30 минут. В МВД России поддержали идею ограничить стоянку такси в жилой зоне

МВД России поддержало предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову, который выступил с данной инициативой.
В министерстве подчеркнули, что идея «концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».
Чернышов ранее предложил МВД рассмотреть возможность запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на полчаса.
В середине августа в Смольном анонсировали усиление контроля за неправильной парковкой во дворах. Кроме того, власти подготовили проект изменений в городские правила благоустройства, которые должны помочь освобождать заваленные снегом дворы от машин, мешающих очистке, а также облегчить жизнь мусорщикам. Кроме того, в городском парламенте ищут способы оградить дворы в центре от автомобилистов, которые предпочитают обойти платную парковку и не оплачивать стоянку.