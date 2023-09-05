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    «Не усилим — будет беда!» Чиновники в Петербурге снова опасаются снегоуборочных сюрпризов в центре

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    Администрация Адмиралтейского района ожидает, что ближайшая зима станет испытанием для центра города. Просят еще денег. Тему затронули 5 сентября на нулевых чтениях бюджета–2024.

    «Есть улицы, по которым сегодня техника не пройдет, даже самая минимальная, — рассказал глава района Сергей Оверчук. — Псковская улица, например, поставлены знаки въезда во двор, слева платная парковка. Пока их машина объедет это — [пропустит] пять-шесть метров. Ручников тоже немного... Малая Морская у нас большая улица, а Псковская и другие исторические могут зимой по уборке просесть. Эта зима будет не просто показательной, но и испытанием. Если будете рассматривать вопросы комблага, усильте финансами. Это беда! Я готовлю предложения в комитеты, потому что чувствую, что мы не справимся».

    В разговоре с «Фонтанкой» Оверчук, впрочем, был уже более оптимистичен: «У нас зимой должно быть всё хорошо. Я за свой бюджет уверен, но я не знаю, как у них (комблаг. — Прим. ред.). Зима показывает, что нужно большее количество техники. Нужно увеличить финансирование ГУДП "Центр"».

    «Зима — это такое время, когда непредвиденное количество осадков. Если не усилим, будет беда — люди будут жаловаться», — добавил он.

    Напомним, зимой 2021/2022 года городская администрация говорила о тех же проблемах: дефицит рабочих рук у подрядчиков, которые по документам отчитываются об укомплектованности. По итогам того сезона были возбуждены уголовные дела, а прокуратура выписала представление, где констатировала, что правительство самоустранилось от решения этих проблем.

    Вскоре началась реформа содержания дорог и внутриквартальных территорий. Главное новшество — передача этих работ бюджетным учреждениям без аукционов, для чего туда нанимают людей и закупают технику. Накануне стало известно, что вице-губернатор Анатолий Повелий, при котором происходили все эти события, покинул должность.

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