«Не усилим — будет беда!» Чиновники в Петербурге снова опасаются снегоуборочных сюрпризов в центре

«Есть улицы, по которым сегодня техника не пройдет, даже самая минимальная, — рассказал глава района Сергей Оверчук. — Псковская улица, например, поставлены знаки въезда во двор, слева платная парковка. Пока их машина объедет это — [пропустит] пять-шесть метров. Ручников тоже немного... Малая Морская у нас большая улица, а Псковская и другие исторические могут зимой по уборке просесть. Эта зима будет не просто показательной, но и испытанием. Если будете рассматривать вопросы комблага, усильте финансами. Это беда! Я готовлю предложения в комитеты, потому что чувствую, что мы не справимся».

В разговоре с «Фонтанкой» Оверчук, впрочем, был уже более оптимистичен: «У нас зимой должно быть всё хорошо. Я за свой бюджет уверен, но я не знаю, как у них (комблаг. — Прим. ред.). Зима показывает, что нужно большее количество техники. Нужно увеличить финансирование ГУДП "Центр"».

«Зима — это такое время, когда непредвиденное количество осадков. Если не усилим, будет беда — люди будут жаловаться», — добавил он.