«Именно народ — источник власти в нашей стране». Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию России с 30-летием образования. Обращение главы государства опубликовано 24 сентября на сайте Кремля.



Путин поблагодарил сотрудников ЦИК «за четкую, выверенную организацию избирательных процессов». Президент отметил, что они делают всё, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона.



«Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности… Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», — подчеркнул глава государства.

