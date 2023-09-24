«Именно народ — источник власти в нашей стране». Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию России с
Путин поблагодарил сотрудников ЦИК «за четкую, выверенную организацию избирательных процессов». Президент отметил, что они делают всё, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона.
«Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности… Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», — подчеркнул глава государства.
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