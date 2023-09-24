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    «Именно народ — источник власти в нашей стране». Путин поздравил ЦИК с 30-летием

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    37 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию России с 30-летием образования. Обращение главы государства опубликовано 24 сентября на сайте Кремля.

    Путин поблагодарил сотрудников ЦИК «за четкую, выверенную организацию избирательных процессов». Президент отметил, что они делают всё, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона.

    «Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности… Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», — подчеркнул глава государства.

    Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней. Она говорила и о том, что на грядущих выборах есть интрига как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок. При этом Памфилова отмечала, что от предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира.

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    Комментарии 37

    28002422024 Сен 2023 в 12:15
    "действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок." Ждёт чем закончится сво.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:08
    всю власть плотнику
    +0−0
    Sonata24 Сен 2023 в 12:06
    Наверное, так и есть. Но за ним начинается длинная цепочка заинтересованных посредников.
    +0−0
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