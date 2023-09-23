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    Спецоперация на Украине

    Севастополь атаковали ракеты, Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»: новости СВО за 23 сентября

    Главные события за последние сутки

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    11 комментариев
    Осколок от ракеты упал в парке
    Осколок от ракеты упал в паркеФото: Крымский ветер / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 сентября.

    Атака Севастополя

    Севастополь вновь атаковали ракеты. В местной бухте приостановили движение.

    По информации губернатора региона, часть от сбитой ракеты обнаружили в парке «Учкуевка». Его закрыли, территорию оцепили. Позже, когда осколки убрали, парк заработал.

    В связи с ракетными атаками губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверяют готовность временных укрытий. Он отметил, что убежища готовили еще год назад.

    — Укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол, — написал он в своем телеграм-канале.

    Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»

    Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского нереализуема, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции после заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

    Главные заявления:

    • «формула мира» Зеленского нереализуема;
    • если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя;
    • генсек ООН на заседании совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности заявлений («кража» украинских детей, Буча).

    Также Лавров назвал США и европейские страны «империей лжи».

    Осколок от ракеты упал в парке
    Осколок от ракеты упал в паркеФото: Крымский ветер / T.me

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    Комментарии 11

    Гость23 Сен 2023 в 20:43
    Так себе заявления. Единственный интересующий вопрос, а как сам лавров относится к своим заявлениям: как к работе, то есть прокукарекал, что написано и отметил в табеле учёта рабочего времени, или он заодно с васильевичем свято верит в это?
    +0−0
    Человек без лица23 Сен 2023 в 20:43
    Многодетного отца Дениса Слюсарева мобилизовали в сентябре 2022 года. Молодому отцу не дали отсрочку, объяснив, что нужно ждать рождения третьего малыша. В марте, когда ребенок родился, жена военного обратилась к военкому Минусинска. В конце месяца она смогла получить решение призывной комиссии — Слюсареву дали отсрочку, но этого оказалось недостаточно.
    Чтобы вернуть мобилизованного, отсрочку должна была утвердить комиссия на региональном уровне с участием губернатора. Дело почему-то застопорилось. 1 июля, когда малышу было уже три месяца, на встрече с жителями Минусинска жена смогла напрямую задать вопрос губернатору Михаилу Котюкову. Глава региона заявил, что документы отправлены и «вся работа будет доделана». Слюсарева не пускали даже в отпуск, говоря, что «отпуск нужен кому-то другому, а тебя жена вернёт домой».
    Но вернуться ему не суждено. 14 сентября группу военных, в числе которых был и Денис, накрыл снаряд. Он погиб мгновенно, его посмертно наградили Орденом Мужества......
    +0−0
    Вячеслав Русаков23 Сен 2023 в 20:40
    Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского нереализуема...
    Значит ещё не дошли до кондиции :))))) Но скоро дойдут :)))
    +1−1
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