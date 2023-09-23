Севастополь атаковали ракеты, Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»: новости СВО за 23 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 сентября.
Атака Севастополя
Севастополь вновь атаковали ракеты. В местной бухте приостановили движение.
По информации губернатора региона, часть от сбитой ракеты обнаружили в парке «Учкуевка». Его закрыли, территорию оцепили. Позже, когда осколки убрали, парк заработал.
В связи с ракетными атаками губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверяют готовность временных укрытий. Он отметил, что убежища готовили еще год назад.
— Укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол, — написал он в своем телеграм-канале.
Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»
Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского нереализуема, передает ТАСС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции после заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Главные заявления:
- «формула мира» Зеленского нереализуема;
- если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя;
- генсек ООН на заседании совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности заявлений («кража» украинских детей, Буча).
Также Лавров назвал США и европейские страны «империей лжи».