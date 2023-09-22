В Воронежской области сибирской язвой заболели уже 11 человек, в том числе ребенок

Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек, передает 22 сентября РИА Новости. Как уточнили в правительстве региона, среди больных один ребенок.
«Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет», — говорится в сообщении.
Напомним, с 20 августа это уже третий случай обнаружения очагов сибирской язвы в разных районах Воронежской области. «Фонтанка» писала об этом. Среди заболевших — резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
Возбуждено три уголовных дела — по статьям «нарушение ветеринарных правил, повлекшее тяжкие последствия», «сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность».
Добавим, что в конце июня сибирской язвой заболели несколько человек в Туве. Они съели лошадь, имевшую симптомы заболевания.