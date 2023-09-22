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    В Воронежской области сибирской язвой заболели уже 11 человек, в том числе ребенок

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    5 комментариев

    Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек, передает 22 сентября РИА Новости. Как уточнили в правительстве региона, среди больных один ребенок.

    «Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет», — говорится в сообщении.

    Напомним, с 20 августа это уже третий случай обнаружения очагов сибирской язвы в разных районах Воронежской области. «Фонтанка» писала об этом. Среди заболевших — резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.

    Возбуждено три уголовных дела — по статьям «нарушение ветеринарных правил, повлекшее тяжкие последствия», «сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность».

    Добавим, что в конце июня сибирской язвой заболели несколько человек в Туве. Они съели лошадь, имевшую симптомы заболевания.

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    Сибирская язваВоронежская область
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    Комментарии 5

    Вячеслав Русаков22 Сен 2023 в 20:37
    Всё новые "зияющие высоты"....
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 19:40
    Т.е. тенденция к росту заболевших стабильная, а выводов нет? "Хорошо" работают ответственные лица.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 19:35
    в Санкт-Петербург много их родственников приехало работать?
    +0−0
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