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    Приморское шоссе, Софийская, набережная Фонтанки и Обводный. Где ждать ограничений в ближайшие дни

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    1 комментарий

    С воскресения по вторник, 24–26 сентября, новые перекрытия и ограничения движения из-за различных работ вступят в силу в десяти районах Петербурга. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    С 25 по 28 сентября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение по набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до улицы Степана Разина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    В Парголово с 24 сентября по 15 октября из-за ремонта дороги перекроют проезд по Легковой улице.

    В Левашово продолжают ремонтировать Горское шоссе. С 20:00 25 сентября до 22:00 29 сентября там перекроют участок от улицы Добрая Горка к дому 165 по Горскому шоссе. Объехать его можно будет по Горскому шоссе, КАД, Выборгскому и Левашовскому шоссе.

    Аналогичные работы на проспекте Культуры с 26 по 27 сентября перекроют «карман» проспекта от Придорожной аллеи до проспекта Просвещения.

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    Кировский район

    С 24 по 30 сентября для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Михайловскому переулку от Балтийской улицы до улицы Швецова. Объезд предусмотрен по улице Маршала Говорова и Балтийской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    Для ремонта дорожного покрытия с 24 сентября по 22 ноября ограничат движение по улице Стахановцев от Перевозного переулка до Заневского проспекта и перекроют — по Перевозному переулку в направлении от улицы Стахановцев к Малоохтинскому проспекту. Объехать закрытый участок можно будет по Новочеркасскому проспекту, Республиканской улице и Малоохтинскому проспекту.

    Аналогичные работы на проспекте Маршала Блюхера на один день 26 сентября перекроют «карман» от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.

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    Красносельский район

    В Сергиево из-за строительства газопровода с 25 сентября по 4 октября ограничат движение по проспекту Ленина у Пролетарской улицы. А с 25 по 29 сентября будет закрыт участок Пролетарской улицы у проспекта Ленина. Объехать его можно будет по Федеративной улице, Интернациональной улице и проспекту Ленина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    Ремонт дороги потеснит водителей на Приморском шоссе. С 20:00 25 сентября до 20:00 27 сентября ограничат проезд по участку от развязки Приморского шоссе до Вокзальной улицы, включая перекрестки и саму развязку Приморского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 24 по 25 сентября ограничат движение у дома 51 по улице Новоселов. Там реконструируют теплосеть.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    Ремонт дороги на набережной Черной речки с 8:00 25 сентября до 8:00 29 сентября перекроет движение по Красногвардейскому и Вазаскому переулкам, Сердобольской улице, улице Графова и Старобельской улице у набережной Черной речки. А с 8:00 27 сентября до 8:00 29 сентября будет ограничен проезд по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы. Объехать перекрытия можно будет по Торжковской и Лисичанской улицам, Вазаскому переулку, Белоостровской и Кантемировской улицам, Ушаковской набережной и улице Академика Крылова.

    А для прокладки инженерных сетей с 25 по 27 сентября ограничат движение по Шишмаревскому переулку от Школьного переулка до улицы Савушкина.

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    Пушкинский район

    Ремонт дороги на Софийской улице в Шушарах с 25 сентября по 7 октября ограничит проезд по участку от Усть-Ижорского шоссе до Колпинского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    С 24 сентября по 15 октября из-за временных ограждений будет ограничено движение по набережной Фонтанки у Аничкова моста.

    А для прокладки газопровода по улице Марата с 26 сентября по 9 октября ограничат движение по нечетной стороне улицы Марата у дома 5 по Звенигородской улице. При этом, напомним, до 13 октября ограничен проезд по четной стороне улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    Святослав-ужас хазар22 Сен 2023 в 22:29
    Это издевательство над петербуржцми, порожденное управленченской импотенцией и алчностью смольного , стало символом последних двух назначенцев. Просто вызывающее дилетантсво !!! И страдаем мы. А наверху всем пофиг. Им то в сопровождении красно -синих мигалок вроде и незаметен вызывающий бардак в городе
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