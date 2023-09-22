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    «Онегин» перекроет улицы и запретит парковку в центре Петербурга

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    3 комментария
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Съемки художественного фильма «Онегин» изменят схему движения транспорта в центре Петербурга в воскресенье, 24 сентября. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.

    С 6:00 до 21:00 для киносъемок будут перекрывать движение на пяти участках. При этом продолжительность перекрытий составит не более 15 минут в течение часа. Движение закроют:

    • на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
    • на набережной Зимней канавки;
    • в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста;
    • на четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.

    Помимо этого, весь день, с полуночи до 23:59, будет запрещена остановка транспорта на нечетной стороне Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки и четной стороне от Волынского переулка до Певческого моста.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
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    Комментарии 3

    Вячеслав Русаков22 Сен 2023 в 20:31
    Да какой уж вам Онегин! Никогда ещё Россия не была так далека от Пушкина и от Онегина :)))))) Некрофильский культ воблЫ и смерти - вот, что сейчас на поветке дня....
    +1−0
    pr.Gnusynsky22 Сен 2023 в 19:21
    для кого это снимается?штампуют без конца.Вот "Бандитский Петербург"-это крутой сериал.Жаль что только первые 4-5 частей крутят.
    +1−0
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