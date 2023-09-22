«Онегин» перекроет улицы и запретит парковку в центре Петербурга

Съемки художественного фильма «Онегин» изменят схему движения транспорта в центре Петербурга в воскресенье, 24 сентября. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.
С 6:00 до 21:00 для киносъемок будут перекрывать движение на пяти участках. При этом продолжительность перекрытий составит не более 15 минут в течение часа. Движение закроют:
- на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
- на набережной Зимней канавки;
- в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста;
- на четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.
Помимо этого, весь день, с полуночи до 23:59, будет запрещена остановка транспорта на нечетной стороне Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки и четной стороне от Волынского переулка до Певческого моста.