В прокат выходит юбилейный фильм Вуди Аллена

28 сентября в российских кинотеатрах состоится премьера фильма «Великая ирония» от культового режиссера Вуди Аллена («Энни Холл», «Вики, Кристина, Барселона», «Ночь в Париже» и др.). По его собственному определению, жанр новой работы — «трагикомедийный триллер».
Действие картины разворачивается в осеннем Париже. В центре сюжета — история Фанни (Лу де Лааж), успешной и независимой, но несчастной в браке женщины, встречающей своего старого одноклассника (Нильс Шнайдер). Вспомнив молодость в Нью-Йорке, она решается на роман с писателем, влюбленным в неё с давних пор. Но ревнивый муж (Мельвиль Пупо) начинает что-то подозревать и Фанни оказывается в опасности.
Фильм стал 50-й работой в карьере знаменитого режиссера. После неуспеха предыдущей картины «Фестиваль Рифкина» появились слухи об уходе Аллена на пенсию. Однако вскоре Аллен объявил, что работает в Париже над новой, юбилейной картиной с актерским составом, полностью состоящим из французских актеров. В фильме снялись Мельвиль Пупо, Лу де Лааж, Эльза Зильберштейн, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье. Мировая премьера «Великой иронии» состоялась 4 сентября этого года в рамках внеконкурсной программы Венецианского фестиваля.
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Матвей Пирогов