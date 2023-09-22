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    Наркотики, оружие и мошенничество: в Испании задержаны 197 человек, включая граждан РФ и Украины

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    6 комментариев

    Полиция Испании задержала 197 человек за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, незаконное хранение оружия и другие преступления. Такие итоги 22 сентября подвели правоохранительные органы Испании, которые действовали при поддержке Европейского полицейского агентства (Европол). Частично операции финансировал Фонд внутренней безопасности Совета Европы, сообщает национальная полиция королевства.

    Арестованные являются представителями 34 разных государств, в основном европейских, 33 из них скрываются от правосудия. Из них шесть человек оказались членами опасных преступных организаций.

    Среди 197 задержанных за торговлю наркотиками, банковские махинации и хранение оружия есть граждане России, Украины, стран Балтии, Финляндии и других государств.

    Из 29 начатых расследований было проведено 114 обысков, в результате которых было изъято более 8 тонн наркотиков, 28 единиц огнестрельного оружия и ножей, транспортные средства, имущество и более 4,2 млн евро наличными, говорится в пресс-релизе полиции Испании.

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    ИспанияНаркотикиПолицияЗадержала полиция
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    Комментарии 6

    Гость22 Сен 2023 в 14:54
    Щас на них все повесят
    +0−0
    MaxMara22 Сен 2023 в 14:25
    Вот где настоящая дружба народов
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 13:20
    Ну и кто эти граждане россии по национальности?
    +0−0
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