Наркотики, оружие и мошенничество: в Испании задержаны 197 человек, включая граждан РФ и Украины

Полиция Испании задержала 197 человек за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, незаконное хранение оружия и другие преступления. Такие итоги 22 сентября подвели правоохранительные органы Испании, которые действовали при поддержке Европейского полицейского агентства (Европол). Частично операции финансировал Фонд внутренней безопасности Совета Европы, сообщает национальная полиция королевства.

Арестованные являются представителями 34 разных государств, в основном европейских, 33 из них скрываются от правосудия. Из них шесть человек оказались членами опасных преступных организаций.