В Петербурге недалеко от трассы М-11 нашли беспилотник

Сотрудники Росгвардии обнаружили беспилотник в Пушкинском районе Петербурга накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.
Беспилотный летательный аппарат марки HIPER нашли рядом с домом 13, корпус 2, на Старорусском проспекте. Это обычный гражданский дрон, который до запрета беспилотников часто использовался любителями аэросъемки. Владелец игрушки быстро нашелся. Им оказался 20-летний уроженец Дагестана, который объяснил силовикам, что просто снимал свою машину.
По данному факту проводится, проверка. Дрон забрал участковый.