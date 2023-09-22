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    В Петербурге недалеко от трассы М-11 нашли беспилотник

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    16 комментариев

    Сотрудники Росгвардии обнаружили беспилотник в Пушкинском районе Петербурга накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    Беспилотный летательный аппарат марки HIPER нашли рядом с домом 13, корпус 2, на Старорусском проспекте. Это обычный гражданский дрон, который до запрета беспилотников часто использовался любителями аэросъемки. Владелец игрушки быстро нашелся. Им оказался 20-летний уроженец Дагестана, который объяснил силовикам, что просто снимал свою машину.

    По данному факту проводится, проверка. Дрон забрал участковый.

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    Комментарии 16

    Гость22 Сен 2023 в 10:33
    дрон или дрын?
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