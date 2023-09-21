СМИ: в Эстонии впервые после запрета на границе развернули российский автомобиль

Эстония впервые после ввода запрета не пропустила автомобиль с номерами РФ. Машину развернули на пограничном пункте Шумилкино — Лухамаа. Об этом 21 сентября сообщают эстонские СМИ.



По информации местной прессы, водитель российского автомобиля заявил, что якобы является дипломатическим работником, сотрудником посольства, однако предъявил обычный паспорт гражданина РФ. Также на его машине отсутствовал дипломатический номерной знак. На машины дипмиссий запрет на въезд не распространяется.

Таможенники разъяснили водителю, что в Эстонию с 13 сентября запрещен въезд автомобилям с номерами РФ. После этого мужчина принял самостоятельное решение вернуться в Россию.