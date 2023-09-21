Ивановская улица уходит на ремонт до ноября, а Смольную набережную ограничат на неделю

Дорожный ремонт, реконструкция светофоров и работы на коммуникациях с 23 сентября изменят схемы движения транспорта в семи районах Петербурга. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.

Центральный район До 30 сентября ограничат проезд по Смольной набережной у дома 6 по улице Смольного. На участке набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного будут прокладывать электрокабели.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 23 по 24 сентября из-за реконструкции теплосети перекроют движение по улице Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Просвещения. Объехать участок можно будет по проспекту Просвещения, проспекту Художников и Поэтическому бульвару.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Левашово продолжают ремонтировать дорожное покрытие на Горском шоссе. С 20:00 23 сентября до 13:00 25 сентября будет перекрыт участок от Левашовского шоссе до дома 165 по Горскому. Объезд предусмотрен по Горскому шоссе и улице Добрая Горка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район Ремонт дороги на Чугунной улице с 23 по 29 сентября ограничит проезд по участку от Литовской улицы до Полюстровского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район Из-за дорожного ремонта в «карманах» Пискаревского проспекта с 08:00 23 сентября до 08:00 27 сентября перекроют боковой проезд проспекта у дома 63 от Шафировского проспекта до улицы Руставели.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район Отремонтируют дорожное покрытие и на Ивановской улице. До 5 ноября работы ограничат движение на участке от проспекта Обуховской Обороны до Белевского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район Для реконструкции светофорного объекта с 23 по 24 сентября закроют проезд по Долгоозерной улице в створе Комендантского проспекта. Объехать участок можно будет по улице Шаврова, проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина. Напомним также, что до 2 октября ограничено движение на перекрестке Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район

До 24 декабря перекроют движение по Карпатской улице от Дунайского проспекта до Малой Балканской улицы. Там тоже будут ремонтировать дорогу. Объезд предусмотрен по Малой Карпатской улице, Дунайскому проспекту и Софийской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А из-за ремонта дороги на Пражской улице с 23 по 24 сентября закрывается проезд по участку Пражской улицы от улицы Белы Куна до проспекта Славы, включая перекресток с улицей Турку. Объехать его можно будет по Софийской улице, улице Белы Куна, Бухарестской улице и проспекту Славы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



