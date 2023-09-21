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    После автомобильного пожара в Шушарах собрали 11,5 тонн нефтепродуктов

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    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    В Пушкинском районе Петербурга у края проезжей части сгорел большегруз. Чтобы устранить последствия пожара, пришлось вызывать экологические аварийные службы.

    Специалисты ГКУ «Пиларн» и ГУП «Экострой» были вызваны в Автозаводский проезд в Шушарах для ликвидации последствий возгорания грузового тягача, рассказали 21 сентября в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга. Бригады обработали территорию сорбентом и собрали с дороги и тротуара 11,5 тонн нефтепродуктов.

    Комитет по природопользованию Петербурга

    В настоящее время аварийная ситуация локализована, но специалисты продолжают за ней следить. Происходящее взял на контроль комитет по природопользованию.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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    ПетербургПожар автоЭкологическая авария
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