После автомобильного пожара в Шушарах собрали 11,5 тонн нефтепродуктов

В Пушкинском районе Петербурга у края проезжей части сгорел большегруз. Чтобы устранить последствия пожара, пришлось вызывать экологические аварийные службы.
Специалисты ГКУ «Пиларн» и ГУП «Экострой» были вызваны в Автозаводский проезд в Шушарах для ликвидации последствий возгорания грузового тягача, рассказали 21 сентября в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга. Бригады обработали территорию сорбентом и собрали с дороги и тротуара 11,5 тонн нефтепродуктов.
Комитет по природопользованию Петербурга
В настоящее время аварийная ситуация локализована, но специалисты продолжают за ней следить. Происходящее взял на контроль комитет по природопользованию.