«Ларгус» сбил 10-летнюю самокатчицу на пешеходном переходе на Энгельса

Четвероклассница пострадала в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 20 сентября. Девочка попала под машину, переезжая дорогу на самокате.



Наезд произошел около 18:37 у дома 153, корпус 1, по проспекту Энгельса, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. 51-летний петербуржец следовал по Энгельса от проспекта Просвещения в сторону Суздальского проспекта на автомобиле LADA Largus, принадлежащем коммерческой фирме, и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате.

Школьницу с травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.