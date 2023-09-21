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    «Ларгус» сбил 10-летнюю самокатчицу на пешеходном переходе на Энгельса

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    Четвероклассница пострадала в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 20 сентября. Девочка попала под машину, переезжая дорогу на самокате.

    Наезд произошел около 18:37 у дома 153, корпус 1, по проспекту Энгельса, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. 51-летний петербуржец следовал по Энгельса от проспекта Просвещения в сторону Суздальского проспекта на автомобиле LADA Largus, принадлежащем коммерческой фирме, и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате.

    Школьницу с травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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