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    Фермер-нарушитель заплатит 309 миллионов рублей за порчу земли

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    В Волгоградской области суд установил своеобразный рекорд. С гражданина, который самовольно использовал 23 гектара земли, взыщут 309 645 180 рублей.

    В сообщении Волгоградского областного суда уточняется, что это даже не наказание за самовольный захват сельхозугодий, а компенсация вреда за испорченную почву.

    С иском обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям. По результатам проверки было установлено, что гражданином на 23 гектарах были самовольно высажены огурцы, болгарский перец, арбузы и томаты.

    «В исследованных пробах почвы установлено содержание загрязняющих веществ «фосфат-ионы», «азот нитритный» в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения», — сказано в комментарии суда.

    Ответчик обжаловал решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

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    Испорченная почваВолгоградская область
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