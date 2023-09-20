Фермер-нарушитель заплатит 309 миллионов рублей за порчу земли

В Волгоградской области суд установил своеобразный рекорд. С гражданина, который самовольно использовал 23 гектара земли, взыщут 309 645 180 рублей.



В сообщении Волгоградского областного суда уточняется, что это даже не наказание за самовольный захват сельхозугодий, а компенсация вреда за испорченную почву.



С иском обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям. По результатам проверки было установлено, что гражданином на 23 гектарах были самовольно высажены огурцы, болгарский перец, арбузы и томаты.

