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    Роспотребнадзор заявил, что в России пока не планируют вводить ограничительные меры из-за коронавируса

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    Ограничительные меры, например масочный режим, из-за коронавируса в России пока вводить не планируют, хотя в учреждениях могут быть временные локальные ограничения, сообщает 19 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

    Ранее в доме правительства на Краснопресненской набережной в столице ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

    За последнюю неделю в России зарегистрировали около 11,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, приводит сообщение РИА Новости.

    Власти Петербурга заявили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры.

    В Москве объявили, что временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу c сегодняшнего дня, в него уже выведены сотрудники.

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