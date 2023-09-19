Роспотребнадзор заявил, что в России пока не планируют вводить ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, например масочный режим, из-за коронавируса в России пока вводить не планируют, хотя в учреждениях могут быть временные локальные ограничения, сообщает 19 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в доме правительства на Краснопресненской набережной в столице ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
За последнюю неделю в России зарегистрировали около 11,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, приводит сообщение РИА Новости.
Власти Петербурга заявили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры.
В Москве объявили, что временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу c сегодняшнего дня, в него уже выведены сотрудники.