Петербург готов при необходимости открыть ковидные госпитали-трансформеры

Власти Петербурга в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры.
«У нас при необходимости в первую очередь будут трансформеры открывать», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 19 сентября.
В данный момент трансформеры пока не задействованы: взрослых пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают больница Боткина, Александровская больница (30 коек), Городская больница
«За вчера госпитализация составила 22 человека. Несмотря на определённый рост, она находится на минимальных значениях», — отметили в комздраве.
Тем временем в Москве объявили, что временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу c сегодняшнего дня, в него уже выведены сотрудники. Роспотребнадзор заявил про появившийся новый самый заразный штамм-мутант.
Как писала «Фонтанка», за неделю в Петербурге больше 1000 новых случаев заболевания уже почти забытым вирусом.