Петербург готов при необходимости открыть ковидные госпитали-трансформеры

Власти Петербурга в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры.



«У нас при необходимости в первую очередь будут трансформеры открывать», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 19 сентября.

В данный момент трансформеры пока не задействованы: взрослых пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают больница Боткина, Александровская больница (30 коек), Городская больница № 20 на Ленсовета и психиатрическая больница Скворцова-Степанова (30 коек).

«За вчера госпитализация составила 22 человека. Несмотря на определённый рост, она находится на минимальных значениях», — отметили в комздраве.