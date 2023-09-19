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    Петербург готов при необходимости открыть ковидные госпитали-трансформеры

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    Власти Петербурга в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры.

    «У нас при необходимости в первую очередь будут трансформеры открывать», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 19 сентября.

    В данный момент трансформеры пока не задействованы: взрослых пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают больница Боткина, Александровская больница (30 коек), Городская больница № 20 на Ленсовета и психиатрическая больница Скворцова-Степанова (30 коек).

    «За вчера госпитализация составила 22 человека. Несмотря на определённый рост, она находится на минимальных значениях», — отметили в комздраве.

    Тем временем в Москве объявили, что временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу c сегодняшнего дня, в него уже выведены сотрудники. Роспотребнадзор заявил про появившийся новый самый заразный штамм-мутант.

    Как писала «Фонтанка», за неделю в Петербурге больше 1000 новых случаев заболевания уже почти забытым вирусом.

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