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    В здании правительства России введут масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

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    15 комментариев

    Масочный режим снова вводится в Доме правительства России в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом 16 сентября пишет РБК со ссылкой на источники. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе правительства.

    С 18 сентября в здании на Краснопресненской набережной будет предписано носить маски или же респираторы. Также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам рекомендовано меньше ездить в командировки по стране и за границу.

    В пресс-службе добавили, что ограничительные меры временные и будут способствовать «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

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    Комментарии 15

    Гость16 Сен 2023 в 19:17
    а другим как быть?
    +1−0
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