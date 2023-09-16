В здании правительства России введут масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Масочный режим снова вводится в Доме правительства России в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом 16 сентября пишет РБК со ссылкой на источники. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе правительства.



С 18 сентября в здании на Краснопресненской набережной будет предписано носить маски или же респираторы. Также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам рекомендовано меньше ездить в командировки по стране и за границу.



В пресс-службе добавили, что ограничительные меры временные и будут способствовать «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

