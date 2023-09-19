    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, вос

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    Состав грибов меняется. Что сейчас собирают в лесах под Петербургом

    4204
    15 комментариев

    Грибов в лесу всё ещё много, хотя грибники в соцсетях всё чаще пишут, что они «отходят». Впрочем, сейчас самое время собирать грибы для засолки.

    «Белый гриб, к сожалению, отходит», «Грибы отходят, в прошлые выходные было гораздо больше», «Надеюсь, природа нас ещё побалует... Хотя, если честно, на новый слой не похоже», « Много маслят и козлят», «Очень много солонушек: гладушек, серушек и волнушек», — вот несколько цитат из последних постов в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «В воскресенье ходили на прогулку в районе Зеркального. До одури козлят и горькушек. Благородных мало — почти нет, белые — хоть гигантские переростки, хоть махонькие детки — полностью червивые. Было немного подберезовиков и черноголовиков. На жареху хватило — за это лесу спасибо!» — пишет Наталья.

    У некоторых грибников лисички — корзинами, а белые — ящиками. А у кого-то подосиновики растут прямо на участке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыГрибы в лесуГрибники
    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Гость19 Сен 2023 в 14:45
    Грыбы отсюда! (С) ))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close