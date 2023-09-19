Состав грибов меняется. Что сейчас собирают в лесах под Петербургом

Грибов в лесу всё ещё много, хотя грибники в соцсетях всё чаще пишут, что они «отходят». Впрочем, сейчас самое время собирать грибы для засолки.
«Белый гриб, к сожалению, отходит», «Грибы отходят, в прошлые выходные было гораздо больше», «Надеюсь, природа нас ещё побалует... Хотя, если честно, на новый слой не похоже», « Много маслят и козлят», «Очень много солонушек: гладушек, серушек и волнушек», — вот несколько цитат из последних постов в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«В воскресенье ходили на прогулку в районе Зеркального. До одури козлят и горькушек. Благородных мало — почти нет, белые — хоть гигантские переростки, хоть махонькие детки — полностью червивые. Было немного подберезовиков и черноголовиков. На жареху хватило — за это лесу спасибо!» — пишет Наталья.
У некоторых грибников лисички — корзинами, а белые — ящиками. А у кого-то подосиновики растут прямо на участке.