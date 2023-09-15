«Так зелено, так солнечно, так элегантно». Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уже в Петербурге

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль 15 сентября опубликовала в своем Telegram-канале видео из Петербурга. На нем она выгуливает собак и здоровается с городом.



«Доброе утро, центр Санкт-Петербурга! Собираемся на прогулку. Так зелено, так солнечно, так элегантно. Действительно очень мило», — говорит Кнайсль за кадром.