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    «Так зелено, так солнечно, так элегантно». Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уже в Петербурге

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    Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль 15 сентября опубликовала в своем Telegram-канале видео из Петербурга. На нем она выгуливает собак и здоровается с городом.

    «Доброе утро, центр Санкт-Петербурга! Собираемся на прогулку. Так зелено, так солнечно, так элегантно. Действительно очень мило», — говорит Кнайсль за кадром.

    Недавно Карин Кнайсль, с которой на ее же свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин, сообщила о переезде в Санкт-Петербург. На Восточном экономическом форуме она заявила, что этого требует ее работа в центре G.O.R.K.I. — геополитической обсерватории по ключевым вопросам России. На сайте экономического факультета СПбГУ она указана как руководитель центра.

    Минувшим летом Карин Кнайсль несколько недель провела в деревне Петрушово в Рязанской области. «Фонтанка» показывала фото и видео населенного пункта.

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