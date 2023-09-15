    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, с-з

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.16eur103.23

    Зампред Центробанка допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

    529
    10 комментариев

    Банк России может снизить ключевую ставку в 2024 году при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом 15 сентября заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

    По его словам, ключевая ставка в следующем году прогнозируется на уровне 11,5–12,5%. Но какая именно будет траектория этого движения и когда оно начнется — будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями, цитирует Заботина ТАСС.

    Ранее совет директоров Банка России решил увеличить ставку на 100 базисных пунктов, с 12% до 13%. Как объясняется в релизе, опубликованном на сайте регулятора, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

    Уже сейчас реализовались несколько «существенных» проинфляционных рисков. Среди них ЦБ называет рост внутреннего спроса, опережающий расширение возможностей производства, и летнее ослабление рубля.

    Также Банк России повысил интервальный прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5–6,5% до 6–7%.

    Большинство опрошенных «Фонтанкой» экспертов прогнозировали повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября на 100–150 базисных пунктов. При этом глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин говорили на ВЭФ, что не ждут повышения. Греф также выразил мнение, что ставка задержится на 12% ненадолго и через 3–6 месяцев ЦБ может перейти к ее снижению. Сегодняшнее заявление регулятора о продолжительном период жестких денежно-кредитных условий несколько противоречит этим ожиданиям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close