Зампред Центробанка допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Банк России может снизить ключевую ставку в 2024 году при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом 15 сентября заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По его словам, ключевая ставка в следующем году прогнозируется на уровне
Ранее совет директоров Банка России решил увеличить ставку на 100 базисных пунктов, с 12% до 13%. Как объясняется в релизе, опубликованном на сайте регулятора, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.
Уже сейчас реализовались несколько «существенных» проинфляционных рисков. Среди них ЦБ называет рост внутреннего спроса, опережающий расширение возможностей производства, и летнее ослабление рубля.
Также Банк России повысил интервальный прогноз по инфляции на конец 2023 года с