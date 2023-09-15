Зампред Центробанка допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Банк России может снизить ключевую ставку в 2024 году при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом 15 сентября заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.



По его словам, ключевая ставка в следующем году прогнозируется на уровне 11,5–12,5% . Но какая именно будет траектория этого движения и когда оно начнется — будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями, цитирует Заботина ТАСС.

