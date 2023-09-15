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    Центробанк РФ повысил прогноз по инфляции на 2023 год

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    Банк России повысил интервальный прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5–6,5% до 6–7%. Это следует из релиза, опубликованного 15 сентября на сайте регулятора.

    «Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отмечает ЦБ.

    Также он понизил верхнюю границу прогноза по росту экономики России на 2024 год. Ранее предполагалось, что она вырастет за указанный период на 0,5–2,5%, теперь — на 0,5–1,5%. Прогноз по росту ВВП на 2023 год остался прежним — 1,5–2,5%.

    Ранее Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции по итогам 2023 года с апрельской версии в 5,3% до 7,5%.

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