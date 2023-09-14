Глава Омской области наградил пенсионерку-автомобилистку, прокатившую его по пепелищу на «кабриолете»

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» III степени пенсионерку Надежду Кучумову. В распоряжении главы региона говорится, что женщина награждена «за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию», пишет NGS55.RU.
Хоценко знаком с Надеждой Кучумовой лично. В апреле восьмидесятилетняя бабушка в платочке, уверенно держа руль, прокатила врио губернатора по пепелищу на самодельном «кабриолете». Тогда деревню Чистоозерье в Омской области пожар уничтожил почти полностью.
«Фонтанка» подробно рассказала об отчаянном водителе врио губернатора Омской области.