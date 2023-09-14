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    Глава Омской области наградил пенсионерку-автомобилистку, прокатившую его по пепелищу на «кабриолете»

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    8 комментариев
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    Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» III степени пенсионерку Надежду Кучумову. В распоряжении главы региона говорится, что женщина награждена «за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию», пишет NGS55.RU.

    Хоценко знаком с Надеждой Кучумовой лично. В апреле восьмидесятилетняя бабушка в платочке, уверенно держа руль, прокатила врио губернатора по пепелищу на самодельном «кабриолете». Тогда деревню Чистоозерье в Омской области пожар уничтожил почти полностью.

    «Фонтанка» подробно рассказала об отчаянном водителе врио губернатора Омской области.

    Фото: кадр из видео / Виталий Хоценко, губернатор Омска

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    Омская область
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    Комментарии 8

    Гость14 Сен 2023 в 17:20
    Ну и рожа у главы .
    +1−0
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